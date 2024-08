Oleggio Basketball: Giacomo Jack Cardelli è il secondo assistente!

Toscano di Massa e Cozzile (Pistoia), classe 1992, nato il primo dicembre, Cardelli dallo scorso anno fa parte dello staff tecnico del settore giovanile dell’Olimpia Milano come assistente di coach Catalani in Under 17 e Under 19. Per il neo Squalo però la serie B non è “cosa” nuova anzi, proprio con Oleggio ci sono stati alcuni incontri da avversari: Jack ha allenato per sei anni a Montecatini, di cui quattro anni in B da assistente e poi da capo allenatore in B e in C.

Nella stagione 2021/2022 si è trasferito ad Agrigento in qualità di vice proprio di coach Catalani, conquistando la meravigliosa promozione dalla serie B in serie A2, di cui è stato assistente anche per la stagione successiva. Poi l’arrivo a Milano sempre con lo stesso coach, cui è legato da un profondo legame professionale e anche di amicizia.