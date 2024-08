Sestriere Film Festival: sabato 10 agosto la serata finale

In serata finale, sabato 10 agosto alle ore 21,00 al Cinema Fraiteve di Sestriere, sarà presente Vito Grippaldi per parlare dell’Associazione Sciare per sorridere, dedicata alla figlia Carlotta, scomparsa qualche anno fa per un tragico incidente. Sciare per Sorridere organizza corsi di sci gratuiti della durata di dieci giornate sulla neve rivolti ai bambini della città che attraverso questa iniziativa possono avere un’importante opportunità per avvicinarsi allo sci senza gravare sulle proprie famiglie. Sciare per Sorridere non è solo sci, ma dà ai bambini la possibilità di un’esperienza nell’ambiente della montagna che possano portare con sé come arricchimento e crescita formativa. L’obiettivo è di dare continuità ogni anno ai gruppi della stagione precedente con corsi di avanzamento e far iniziare nuovi gruppi di bambini principianti.