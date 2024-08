Bertram Derthona presenta la Campagna Abbonamenti “Our Story! It’s just begun”

Derthona Basket è lieto di annunciare il lancio della sua nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 , dal titolo "Our Story! It’s just begun" . La sottoscrizione delle tessere inizierà lunedì 26 agosto .

Con una storia sportiva ricca di quasi 70 anni, Derthona Basket si appresta a scrivere nuove pagine emozionanti insieme ai suoi appassionati tifosi. La stagione inizierà a Casale Monferrato al PalaEnergica Paolo Ferraris che ci ha ospitato nelle prime 3 stagioni di Serie A, ma non appena possibile avverrà il ritorno a Tortona nella nostra nuova casa presso la Cittadella dello Sport, che rappresenterà un momento unico da vivere insieme. Acquistando l’abbonamento si avrà la precedenza nella scelta del posto nel nuovo impianto – non appena saranno ultimati i lavori ed espletate tutte le pratiche per ottenere le autorizzazioni per l’accesso al pubblico – ed essere quindi i primi a poter scegliere il proprio posto.

La tessera stagionale permetterà di vivere da vicino l'emozione di una stagione ricca di impegni tra campionato e Basketball Champions League, quindi le 18 gare casalinghe certe della stagione (15 di regular season di Serie A, 3 di stagione regolare di BCL).

DOVE

L’abbonamento sarà acquistabile sia presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) che online sul sito di Vivaticket da lunedì 26 agosto.

PRELAZIONE ABBONATI 2023/24

I possessori della tessera 2023/24 potranno riconfermare il loro posto a sedere nel PalaEenergica Paolo Ferraris anche in questa stagione recandosi presso la segreteria del Club da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre, esercitando così il proprio diritto di prelazione.

NUOVI ABBONATI

Contestualmente, sempre da lunedì 26 agosto, tutti i tifosi potranno acquistare l’abbonamento.

SETTORI

In sede di campagna abbonamenti saranno in vendita i posti in tutti i settori del palazzetto, con l’eccezione di Courtside e Parterre Laterale. Quando sarà possibile, si potrà scegliere il proprio posto alla Cittadella dello Sport in settore omologo.

PROMOZIONI SPECIALI

Come già avvenuto negli anni scorsi, le scontistiche sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Sarà possibile anche acquistare un abbonamento Family nel settore di Tribuna a un prezzo molto vantaggioso per tutta la famiglia. La tessera stagionale a prezzo ridotto sarà acquistabile solo recandosi presso la sede di via San Marziano 4, mentre online saranno in vendita soltanto gli abbonamenti a prezzo intero.

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera la Società propone una scontistica dedicata per il settore di Curva Nord Derthona: la tessera abbonamento in quei posti del palazzetto sarà infatti acquistabile al prezzo di 70 €. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email: areabianconeratortona@gmail.com.

PREZZI

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E OVER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribune 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

INFO

Per ogni ulteriore informazione relativa a costi e modalità di acquisto degli abbonamenti per la stagione 2024/25 è possibile contattare il Club recandosi presso la sede di via San Marziano, telefonando al numero 0131 1953689 oppure mandando una mail a segreteria@derthonabasket.it.