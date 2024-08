Per “Bonni” inizia la stagione numero 7 e la fiducia fra lui e la società è ormai consolidata e profonda: gli atleti sono in perfette buone mani!

Lo Squalo: «Contentissimo di far parte della squadra anche per la prossima stagione, vestire i colori di Oleggio è ormai qualcosa che mi appartiene visti i tanti anni trascorsi qui. Sono curioso di conoscere i nuovi ragazzi, di ritrovare chi conosco già e di essere parte di questo ambizioso progetto».