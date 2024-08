Moncalieri Basketball e Marco Giangreco ancora insieme

Marco Giangreco ha espresso la sua gioia per il prolungamento del suo incarico: «Sono contentissimo di proseguire per i prossimi anni il mio percorso all'interno della famiglia di Moncalieri Basketball. Il minibasket è, per me, uno stile di vita! Il sorriso, la determinazione, la tenacia, la passione dei miei bimbi sono la benzina che spinge un istruttore ad andare in palestra ogni giorno ed io non vedo già l'ora di ricominciare. Ringrazio la società che ha sempre creduto in me e in un progetto che insieme portiamo avanti da diversi anni, che è cresciuto, si è ampliato ed è diventato una solida realtà del territorio».

La dirigenza gialloblù: «Il rinnovo di Marco Giangreco rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del settore minibasket, confermando l'impegno del club nel valorizzare e sviluppare il talento giovanile. La famiglia gialloblù guarda con entusiasmo alle prossime stagioni, certa che la passione e la competenza di Marco continueranno a far crescere bambini con sani principi e valori condivisi dalla società, alimentando così il settore giovanile moncalierese».