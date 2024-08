Team Dimensione Nuoto: Lucia Tassinario d’argento nei 50 farfalla

La prima parte dei Campionati Italiani di Categoria di Roma, quella dedicata a Juniores e Cadetti , si conclude con una prestigiosa medaglia in bacheca per il Team Dimensione Nuoto .

A salire sul podio è stata Lucia Tassinario, atleta del gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport, che ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nei 50 farfalla. In gara nella categoria Cadette, la portacolori del TDN, classe 2007, ha dimostrato tutta la sua consistenza e le sue doti tecniche e agonistiche, chiudendo con questo prestigioso piazzamento una stagione densa di progressi e grandi soddisfazioni che l’hanno portata anche sul palcoscenico internazionale del Trofeo Sette Colli. Lucia, dopo aver nuotato in 27”65 le batterie, ha consolidato la seconda posizione in finale con un ottimo 27”38, fermandosi ad un solo centesimo dal personale.

La Tassinario ha ottenuto altre due finali: nei 50 stile libero, dopo il 26”54 in batteria (6^), ha chiuso in 26”23 toccando in settima posizione; nei 100 farfalla, invece, ha conquistato l’ottavo posto in 1’01”31 (28”09 ai 50) dopo aver chiuso le batterie in 1’01”74. Infine, nei 100 dorso, ha chiuso al 12° posto in 1’04”81.

Gli altri atleti del team, che si sono fermati alle batterie, hanno compiuto un notevole balzo in avanti rispetto alle graduatorie di ammissione agli Italiani, scalando posizioni importanti nelle classifiche nazionali ed esprimendosi al massimo delle loro possibilità nell’appuntamento più prestigioso della loro stagione.

Mai così veloce Martina Ferrari (categoria Cadetti) nei 200 rana: l’atleta della che si allena con il gruppo di lavoro della Pralino Sport ha chiuso i 200 rana in 2’39”81, crono che vale la 18^ posizione e il primato personale.

Miglior crono di sempre anche per Tommaso Dadone (Juniores) del gruppo dell’Asti Nuoto che nuota in 50 dorso 27”50, tempo che lo inserisce al 21° posto. Nei 50 rana, il suo compagno di allenamento Davide Principato (Juniores) sfiora il personale e chiude in 29”77 al 24° posto. Due gare per Andrea Randi (Cadetti), del gruppo della ValleBelbo Sport: nei 50 stile libero è 33° in 24”15, nei 50 farfalla tocca in 25”50 e chiude in 24^ posizione.

Da sabato 10 a lunedì 12 agosto, i Tricolori vedranno protagonisti i portacolori del Team Dimensione Nuoto della categoria Ragazzi: sui blocchi dello Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma si presenteranno Leonardo Surico, Alessio Hincu, Maddalena Bertelli, Celeste Lesca, Elisa Ferrari ed Egle Pintimalli.