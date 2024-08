Oleggio Basketball: Luca Agnello e Roberto Castagnola i nuovi preparatori atletici

Di Milano, nato il 18 giugno 1983, è un importante punto di riferimento dell’Olimpia Milano: è stato infatti il responsabile della preparazione atletica del settore giovanile dal 2009 a al 2014 ed è tornato a esserlo dal 2020 a oggi e inoltre, ancor prima, dal 2008 al 2020, è stato collaboratore alla preparazione atletica della serie A sempre in Olimpia.

Luca è si è laureato in Scienze motorie e sport e poi si è specializzato in Scienza e tecnica dello sport sempre all’Università degli Studi di Milano. Per lui anche il dottorato di ricerca in Biochimica fisiologia e patologia del muscolo presso il dipartimento di Scienze mediche di base ed applicate dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti.

Le sue parole: «Questa opportunità è molto interessante e sono entusiasta di questo progetto. Mi aspetto un anno formativo divertente e di crescita personale per tutti, in particolare per i giovani che partecipano per la prima volta a un campionato senior».

L'ultimo volto nuovo sulla panchina degli Squali invece è anche il più giovane! L’Oleggio Magic Basket dà con entusiasmo il benvenuto a Roberto Castagnola, preparatore atletico che affiancherà il responsabile Luca Agnello in B Interregionale.

Roberto ha il cuore a palla a spicchi da poco tempo: nato il 31 agosto a Milano, è cresciuto a Piacenza dove per 12 anni è stato giocatore di rugby al Rugby Lyons Piacenza. Proprio qui ha iniziato il suo percorso da preparatore, dei gruppi di bambini e anche della squadra di serie C (il neo Squalo ha guidato da allenatore anche la squadra di rugby integrato che vede l’inclusione di atleti con disabilità).

Laureato in Scienze motorie all’Università di Ferrara (con il terzo anno vissuto a Cadice in Spagna), nella passata stagione l’importante occasione in Olimpia Milano e quindi l’approdo nel mondo del basket.

Le sue parole: «Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza, per essere il mio secondo anno in questo ambiente poter vivere già un campionato senior è qualcosa di importante per crescere e fare esperienza. Mi aspetto di maturare tanto, sarà impegnativo gestire il doppio impegno settimanale e allo stesso tempo un forte stimolo a fare ancora meglio».