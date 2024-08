Derthona Basket: Bellinaso e Di Meo convocati dall’Italia per gli Europei U16

Due prospetti rappresenteranno il Derthona Basket agli Europei Under 16 che scattano oggi ad Heraklion in Grecia. Doppia convocazione tra gli azzurrini del coach Alberto Buffo per Werther Bellinaso, partito dal minibasket con il Derthona giocando in tutte le categorie fino all’attuale U19 Eccellenza con il club bianconero, ed Edoardo Di Meo, nuovo arrivo in casa dei Leoni. Nel torneo continentale il settore giovanile tortonese poteva fare addirittura tripletta con la presenza di Andrea Bresciani, ultimo taglio dopo un mese di ritiro, che sicuramente avrà modo di rifarsi durante la nuova stagione ormai alle porte.