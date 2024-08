Al Country Club Cuneo è partito il J30 Internazionale U18

Sedici i match in programma che hanno iniziato a deliziare il pubblico, numeroso fin dalla prima giornata, dalle 10,30. Nel draw femminile tra i successi segnaliamo quello di Aurora Portesani che ha lasciato solo tre game alla britannica Matthews e oggi proverà a ripetersi nel match che la opporrà a Ludovica Penna, numero 1 del tabellone preliminare.

A segno anche Aurora Cremonini, nel derby con Maria Vittoria Garavelli, sigillato con un doppio 6-3.

Bene anche Isabella De Micco Padula che ha dominato la tedesca Pradt (6-1 6-0). Passaggio al turno successivo anche per Benedetta Terzoli e Maria Carla Padovani, così per Bianca Baroglio, che ha usufruito di un bye.

La svizzera Lazic ha piegato in due set combattuti (7-5 6-3) Virginia Comi. La partita più lottata ha visto l’affermazione di Bianca Francesconi sulla ceca Aneta Cermakova, come dice lo score di 6-2 6-7 (3) 10-6.