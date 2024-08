Straordinaria la 14° edizione del Sestriere Film Festival 2024

Si è svolta il 24 luglio, alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione della 14° edizione del Sestriere Film Festival, alla presenza di: Roberto Gualdi , Presidente del Festival organizzato da Associazione Montagna Italia Domenico De Gaetano , Direttore del Museo Nazionale del Cinema Gianni Poncet , Sindaco del Comune di Sestriere Davide Bracco , Responsabile Rete Regionale Film Commission Torino Piemonte Alberto Valfrè , Presidente Ente di Gestione Parco Alpi Cozie Gabriele Angelo Perrone , Coordinatore Area Patrimonio Cineteca e Laboratorio digitale del Museo Nazionale del Cinema. Presente in sala anche Valter Marin , ex Sindaco di Sestriere.

Il pubblico delle grandi occasioni ha riempito il Cinema Fraiteve per la serata inaugurale che si è aperta con il concerto della Fanfara Alpina Taurinense.

Lucetta Peratoner, presentatrice ufficiale della Fanfara, ha chiamato sul palco per un ringraziamento speciale Giovanni Barberis, ex alpino oggi Comandante della Stazione Carabinieri di Sestriere, che giusto un anno fa era in missione di pace a Gibuti in Africa.

Prima di entrare nel vivo della kermesse cinematografica, e del concorso fotografico, il Presidente del Sestriere Film Festival, Roberto Gualdi, ha chiamato sul palco il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet che ha annunciato che, nel 2025, il Sestriere Film Festival sarà preceduto da un nuovo evento: Sport Awards Film Festival, una nuova rassegna dedicata allo sport e alle grandi imprese e ai grandi campioni delle varie discipline.

Prima di passare alla proiezione della prima pellicola in concorso “Monte Corno”, sul palco del cinema Fraiteve si è tenuto un talk da parte del Comune di Sestriere mirato a dare il giusto riconoscimento ai giovani atleti locali che si sono particolarmente distinti nella passata stagione nello sci alpino e nello snowboard.

Il Sindaco Gianni Poncet ha chiamato sul palco la sua giunta, il vicesindaco Maurizio Cantele, e l’Assessore Emanuela Ruspa Tedeschi, premiando gli atleti meritevoli appartenenti agli sci club che hanno sede a Sestriere o che si allenano al Colle, coordinati dall’associazione degli sci club nata per gestire gli allenamenti dei ragazzi sulle piste ottenute per tale scopo dal Comune di Sestriere in sinergia con Vialattea.



La serata si è conclusa con la proiezione del primo film in concorso.

Domenica 4 agosto il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Vulcanus Film, ha presentato un programma dedicato alle alpi. Un viaggio fatto di immagini al confine tra Italia, Svizzera e Francia. Le Alpi sono mostrate grazie ad alcuni rari film “dal vero” realizzati negli anni Dieci e Venti da case di produzione come la Società Anonima Ambrosio, la Pasquali & C., la Tiziano Film, la Milano Films e la Natura Film.

Il programma, della durata di circa un’ora, è stato un’occasione unica per vedere come un certo contesto naturale e urbano veniva mostrato in Italia così come all’estero. I “dal vero” del programma, in buona parte provenienti dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema di Torino, sono oggi accessibili grazie al lavoro di conservazione e restauro promosso annualmente dall’istituzione museale. Tra questi si segnalano i recenti restauri di due copie recentemente ritrovate: “Le prealpi italiane” (Natura Film, Milano) e “L’industria del legno nel Cadore” di Giovanni Vitrotti prodotto dalla Società Anonima Ambrosio nel 1909.

Parte del programma è la copia unica di “Il più vasto altipiano” della Milano Films proveniente dal Fondo Guerra Zacarias – Cineteca Nacional Mexico reso accessibile grazie alla Vulcanus Film. Il programma termina con le strabilianti immagini realizzate durante l’ascensione al Cervino e al Dente del Gigante da parte dell’alpinista biellese Mario Piacenza.

I film proiettati sono stati musicati dal vivo da Benedetta Cassano, Michele Catania e Giuliano Romagnesi.



Ha presenziato a inizio serata per un saluto Gabriele Angelo Perrone del Museo Nazionale del Cinema, Coordinatore Area Patrimonio, Cineteca, Laboratorio digitale.

A seguire è stato proiettato il film fuori concorso “Cerro Torre dance” di Daniele Chiappa per celebrare il 50° anniversario della salita del Cerro Torre in Patagonia lungo la sua parete ovest, realizzata dalla spedizione “Città di Lecco” in occasione dei cento anni di fondazione della sezione cittadina del Club Alpino Italiano e organizzata dai Ragni della Grignetta.

Nell’ambito dei 70 anni di vita del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il 5 agosto è stato dedicato un momento al SASP - Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, per meglio illustrare al pubblico l’importante attività che svolge.

Hanno presenziato il Presidente Luca Giaj Arcota con i delegati Enrico Messina per le Valli Pinerolesi e Cristina Alpe per Valsusa e Valsangone.

È stato anche consegnato un riconoscimento da parte dell’organizzazione per celebrare l’anniversario.

Per il Cai Piemonte, ha presenziato Ornella Giordana, referente per la Montagnaterapia a livello nazionale in Commissione Centrale Escursionismo e del Gruppo La Montagna che Aiuta CAI Torino.

Il 6 agosto, la serata è stata interamente dedicata all’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ed è stato proiettato il film documentario sulla vicenda delle miniere del Beth, a 120 anni dalla tragedia, dal titolo “Le miniere del Beth, sulle orme di Pietro Giani” di Fabio Solimini Giani.

Ha presenziato il regista insieme al Presidente dell’ente, Alberto Valfrè.

Il 7 agosto il fotografo Alberto Casse ha aperto la serata con la proiezione di alcuni suoi scatti, incluso nel filmato “A passo di scatto”.



A seguire, grazie alla collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, di cui ha presenziato Emanuele Baldino, responsabile Ufficio Produzione, è stato proiettato il film Rispet di Cecilia Bozza Wolf.

"Rispet", lungometraggio d’esordio della regista trentina Cecilia Bozza Wolf è prodotto dalla torinese Stefilm International, impegnata per la prima volta nella produzione di un lungometraggio, in collaborazione con Rai Cinema, sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Piemonte Film Tv Development Fund e realizzato con Trentino Film Commission, IDM Alto Adige e Provincia di Bolzano e MiC – Ministero della Cultura.

Il film ha partecipato già a vari altri festival, tra cui Bolzano Film Festival, Trento Film Festival, Riviera International Film Festival di Sestri Levante, dove ha vinto il premio "Baia del Silenzio" e il Gallio Film Festival 26.

Con un breve ma interessante filmato, il 9 agosto è stato illustrato il Carnevale di Champlas, una storica rappresentazione sul significato del Carnevale in alta quota.

Hanno presenziato Luciano Gorlier, Presidente dell'associazione fondiaria Champlas du Col e Janvier e Alessia Prin, volontaria per la comunicazione del Museo del Carnevale, Maestra di sci, Guida Escursionistica, Consigliera dell'Associazione Fondiaria Champlas du Col e Janvier, accompagnati da alcuni personaggi in maschera d'epoca.

Il Carnevale è legato alla tradizione di Champlas du Col e Champlas Janvier, oggi frazioni del Comune di Sestriere, che si affacciano sul versante dell'Alta Valle di Susa.

A seguire, è stato evocato il 70° anniversario della salita al K2 (31 luglio 1954) grazie alla proiezione del film del 1955 “Italia K2” di Marcello Baldi, versione restaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna nel 2022.

La serata finale, sabato 10 agosto, è stata aperta da Vito Grippaldi per parlare dell’Associazione Sciare per sorridere, dedicata alla figlia Carlotta, scomparsa qualche anno fa per un tragico incidente.

Sciare per Sorridere organizza corsi di sci gratuiti della durata di dieci giornate sulla neve rivolti ai bambini della città che attraverso questa iniziativa possono avere un’importante opportunità per avvicinarsi allo sci senza gravare sulle proprie famiglie.

Sciare per Sorridere non è solo sci, ma dà ai bambini la possibilità di un’esperienza nell’ambiente della montagna che possano portare con sé come arricchimento e crescita formativa.

L’obiettivo è di dare continuità ogni anno ai gruppi della stagione precedente con corsi di avanzamento e far iniziare nuovi gruppi di bambini principianti.

A seguire, il fotografo e regista Paolo Rossi ha presentato il progetto “Tra le case abbandonate”, con il quale sta raccogliendo fondi sulla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso”: sono previsti diversi premi per coloro che doneranno una cifra a sostegno. L'obiettivo è quello di realizzare un cortometraggio che vedrà protagonisti i nuovi abitanti di alcuni paesini fantasma dell'Appennino delle Quattro Province: per dodici mesi le video-trappole hanno ripreso animali selvatici in movimento tra i ruderi delle case un tempo abitate dall'uomo.

Rossi è stato anche premiato dall’organizzazione per il suo libro “Il gatto dei boschi”, realizzato insieme al collega Nicola Rebora.

A seguire si è svolta la Cerimonia di Premiazioni dei concorsi cinematografico e fotografico, alla presenza di Roberto Gualdi, Presidente del Festival e Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere.

Per concludere la serata finale, è stato proiettato l’emozionante e adrenalinico film “Mount Saint Elias”.

Il Festival si è concluso, come ogni anno, presso il rifugio Alpette.



Domenica 11 agosto, alle ore 11,30 si è svolto il concerto finale, alla presenza di un numeroso pubblico.

Il Maestro Paolo Favini ha diretto il suo gruppo di fiati esibendosi con le più belle canzoni dei Beatles.

Dal 4 all’11 agosto il pubblico ha potuto aderire ad attività escursionistiche gratuite, con l’accompagnamento di Guide Alpine, in collaborazione con il Comune di Sestriere.

L’iniziativa “Cammina con il Festival” consiste in otto camminate nelle aree adiacenti al Colle di Sestriere.

Tantissimi i partecipanti che hanno aderito ai vari appuntamenti.

La novità di quest’anno è stata l’introduzione di un nuovo percorso (in programma il 7 agosto, spostato poi all’8.) che ha previsto il rientro nel pomeriggio.



Emozionante è stata la seconda novità di quest’anno: le esperienze vocali e sensoriali con canto, improvvisazione e narrazione, a cura del Soprano Silvia Lorenzi, che si sono svolte nelle giornate di martedì 6, giovedì 8 e sabato 10, durante le passeggiate, a circa metà percorso.

Inoltre, il pubblico ha potuto godere degli stessi laboratori, che si sono svolti anche presso la Chiesetta Regina Pacis di Sestriere, il 7 e il 9 agosto alle ore 17.00.

Nel dettaglio:

“La voce degli alberi”:

6 agosto durante la camminata

7 agosto, alle ore 17.00, presso la Chiesetta Regina Pacis

“Cantiamo tra i monti”:

8 agosto durante la camminata

9 agosto, alle ore 17.00, presso la Chiesetta Regina Pacis

“Gli alberi si raccontano”

10 agosto durante la camminata mattutina

Arrivederci al 2025 con la 15° edizione!