Country Club Cuneo: programma intenso oggi nel J30 Internazionale ITF

Programma intenso oggi nel J30 Internazionale ITF maschile e femminile denominato International Country Club Gino Cup 2024 , sui campi del club cuneese che prosegue la sua lunga tradizione organizzativa, ormai da diverse stagioni rivolta alle giovani speranze del tennis mondiale di categoria under 18 . Nella tarda serata odierna si sono delineati i nomi dei 12 promossi nei due tabelloni principali, che prenderanno il via oggi (6 nel maschile e 6 nel femminile). Attorno alle 17 sono stati compilati i due main draw da 48 giocatori e 48 giocatrici (incremento di 16 atleti e 16 atlete rispetto alle scorse edizioni).

In campo femminile guida la lista Francesca Galli, seguita nell’ordine dalle altre teste di serie Nicole Andrea Molaro, Tamara Kuti (Gbr), Anja Casari, Jennifer Scurtu, Amanda Nai, Amelia Grzelak (Fra) e Isaure Bruscia (Fra). Queste le prime otto pronte a confermare le posizioni al via. Un tabellone cosmopolita nel quale figurano anche la cinese Zhang, l’israeliana Bratikov, l’argentina Gamboa, la svedese Bernstein. C’è attesa anche per la wild card di casa, Eleonora Tranchero, in stagione già in luce nei tornei internazionali e capace di centrare il titolo in doppio a livello ITF. Tutte le 16 teste di serie godono di un bye di primo turno.

Tra i ragazzi le prime otto teste di serie sono tutte azzurre e rispondono nell’ordine ai nomi di Antonio Marigliano, Mattia Cappellari, Simone Masselani, Cesare Carpano, Edoardo Barbalaco, Salvatore Tartaglione, Davide Ciaschetti e Matteo Gribaldo. Loro e le altre otto teste di serie (dalla nona alla sedicesima) usufruiranno di un bye di primo turno. Non mancano le racchette che arrivano da lontano come quelle del cinese Rubin Guo, del giocatore di Hong Kong, Bart, del norvegese Felix Abraham, dell’americano Alexander Brown.

Domani sono 20 i match in programma, 10 nel draw maschile e altrettante in quello femminile. Anche oggi buon seguito di pubblico, fin dal mattino, sui campi del Country Club.