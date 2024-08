Federazione Italiana Tennistavolo: la Toscana si aggiudica il Transalpine Trophy & Mediterranean Cup

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo , in collaborazione con il CUS Torino , con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e il supporto della Regione Piemonte , ha registrato il successo nella gara a squadre miste della Spagna , che in finale ha battuto per 2-1 la Toscana .

Al 3-0 di Pietro Campagna su Luca Romero, gli iberici ha risposto con il 3-2 di Carmen Gomez su Carolina Rossi e con il 3-2 in doppio di Gomez e Romero su Rossi e Campagna.

Nella finale per il 3°/4° posto la Tunisia ha superato per 2-0 Ungheria 1, con il 3-0 di Fares Essid su Attila Bodon e il 3-1 di Salma Chargui Lamti su Zsofia Nagy.

Complessivamente hanno partecipato delegazioni provenienti da Abruzzo, Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto e, in ambito straniero, da Albania, Kosovo, Libano, Malta, San Marino, Spagna, Tunisia e Ungheria.

Sul fronte individuale, nel singolare femminile Claudia Bertolini (Liguria) ha prevalso per 3-0 in semifinale su Isabella Jar (Piemonte) e in finale per 3-0 su Carolina Rossi (Toscana), che aveva eliminato nel turno recedente per 3-1 Carmen Gomez (Spagna).

Nel maschile si è imposto Pietro Campagna (Toscana), che nell’atto conclusivo ha avuto la meglio per 3-2 su Jan Slavec (Friuli Venezia Giulia). In semifinale erano arrivati anche Tommaso Simi (Toscana), che ha ceduto per 3-0 a Campagna, e Fares Essid (Tunisia), che ha perso per 3-2 contro Slavec.

Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della FITeT Renato Di Napoli, dal presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, dalla consigliera comunale di Bardonecchia Alessia Timon e dal consigliere regionale Fabrizio Ricca.

«Abbiamo trascorso - commenta il presidente Di Napoli - tre magnifiche giornate agonistiche, che sono state precedute da un Camp di allenamento, utile a tutti i partecipanti per arrivare pronti alle gare. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, questo evento ha permesso a giovani atleti e atlete italiani e stranieri di confrontarsi in campo e fuori, vivendo una bella esperienza socializzante. Bardonecchia si è confermata una località ideale, essendo dotata di un’impiantistica di prim’ordine e di bellezze naturalistiche e paesaggistiche, che invitano a concedersi momenti di relax e di divertimento. Abbiamo costruito una squadra di lavoro che, grazie alla collaborazione del CUS Torino, del Comune di Bardonecchia e della Regione Piemonte, ha garantito alla manifestazione il successo che merita. A tutti coloro che hanno contribuito va la mia riconoscenza più sentita».