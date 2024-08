Eurogymnica - Mondiali di Twirling: Elisa Massari e Silvia Fassio sfiorano la medaglia

Doveva essere un mondiale per fare esperienza, il primo di una lunga carriera, ma ha rischiato di diventare quello di Elisa Massari e Silvia Fassio , duo azzurro targato Eurogymnica che ha sfiorato il bronzo Junior a Helsinborg in Svezia, nell'edizione 2024 della rassegna iridata con 18 nazioni ai nastri di partenza.

Classe 2009 Elisa, di Borgaro, del 2007 invece Silvia, ciglianese doc, insieme formano un duo giovane ed affiatato, che agli ordini di Liboria Regina e Giulia Actis, è rapidamente cresciuto nella stagione tanto da aggiudicarsi il titolo Nazionale in Serie A e la conseguente qualificazione per il mondiale scandinavo.

Nella fase preliminare, la coppia aveva impressionato giudici e pubblico, attirando attenzioni e apprezzamenti grazie ad una buona performance e piazzandosi sesta, perfettamente dentro alle dieci con diritto alla finale.

Domenica poi, gionata di finale per tutte le specialità, le Thelma e Louise del twirling tricolore si sono esibite sulle note di un energico "Tango of the dead", mettendo in scena un duello tra le due componenti molto coinvolgente con una routine al massimo delle loro attuali possibilità e rimontando altre due posizioni, arrampicandosi fino al quarto posto, dietro solo alle giapponesi, prime e seconde, e facendo preoccupare le avversarie francesi, terminate terze.

Dei 25 atleti a rappresentare l'Italia in Svezia, il duo di Eurogymnica, pur vedendosi sfuggire dalle mani una medaglia, può vantarsi di aver fatto registrare il miglior risultato di tutta la spedizione azzurra e a questo si aggiungono due undicesimi posti, ancora della Massari nel freestyle Junior e di Elisa Gregori nel freestyle senior.

Massari, stellina nascente di Eurogymnica, si è portata a casa anche un quinto posto con il Team Italia, specialità della quale faceva parte per la prima volta, grazie alla convocazione della DTN Sabrina Prade e di coach Massimo Scotti.

Evidentemente soddisfatto Luca Nurchi, presidente di Eurogymnica, che sottolinea il grande lavoro svolto nei due ultimi anni da quando i dirigenti del club leader nella ginnastica ritmica hanno deciso di aprire al twirling o al sesto attrezzo, come viene chiamato il bastone in casa Eurogymnica.