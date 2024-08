La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato la preparazione per la stagione 2024/25

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato la preparazione per la stagione 2024/2025, la sua settima in serie A1.

Ai test e ai colloqui individuali svolti nella prima giornata di lavoro, sabato 10 agosto, è seguita ieri una prima attività di gruppo in piscina allo Sport Village Club 77 di Pecetto.

Gli allenamenti, in questo momento prevalentemente fisici, proseguiranno alternando il lavoro in piscina a quello su sabbia presso l’Aston Tennis & Beach Volley di Poirino e le sedute di pesi al PalaFenera.