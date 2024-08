BEA Chieri tra Piemonte e Lombardia in serie C Interregionale

Nei giorni scorsi, la FIP ha ufficializzato i gironi della prossima S erie C Interregionale . Per la prima volta, una squadra chierese partecipa a un torneo senior interregionale, complice la riforma dei campionati in vigore dalla stagione sportiva alle porte.

Le formazioni piemontesi al via nella categoria, sono state suddivise in due gironi: uno con squadre liguri e toscane, uno con formazioni lombarde. BEA Chieri è inserita nel Girone C, gestito dal Comitato Regionale Lombardo, con altre sei formazioni del Piemonte e sette dalla Lombardia.

I Leopardi ritrovano Basket College Novara, Biella Next, Pallacanestro Ciriè e Scuola Basket Asti protagoniste insieme ai chieresi della scorsa Serie C Unica regionale. Dal Piemonte, fanno parte del Girone C anche Arona Basket, incontrata dagli arancioni nel secondo turno playoff nella scorsa post season e Teens Basket Biella, avversario già incontrato nell’allora Serie C Gold nella stagione 2022-23.

La vera novità è quindi rappresentata dalle formazioni lombarde, regione con grande tradizione cestistica e un livello medio dei campionati sicuramente molto competitivo. Basket Venegono, Marnatese Basket, Basket Sanmaurense Pavia, GS Casoratese, Aironi Pallacanestro Robbio, Varese Academy e Basket Legnano 91 saranno formazioni di ottimo livello che coach Franz Conti e i suoi ragazzi dovranno imparare a conoscere nel corso dell’anno.

«Sarà molto stimolante uscire dal Piemonte e fare parte di un girone in cui la metà squadre proviene dalla Lombardia – commenta coach Franz Conti – parliamo di una Regione in cui il basket è sicuramente vissuto ad alto livello in tutte le categorie. Sarà un bel modo per alzare l’asticella di tutti quanti: sarà una grande opportunità di crescita per squadra, staff e società».

Si prospetta quindi un campionato di altissimo livello, che aprirà una nuova pagina storica per la pallacanestro chierese: prima d’ora, nessuna squadra del territorio aveva rappresentato Chieri a questo livello.