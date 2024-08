Country Club Cuneo: prima giornata main draw del J30

Sul centrale la prima ad andare a segno è stata l’under 16 azzurra Giulia Sophia Di Concetto, 2.7 e portacolori del Circolo Tennis Porto San Giorgio, lo stesso nel quale è cresciuta Elisabetta Cocciaretto. Giulia si è imposta in rimonta sull’israeliana Bratikov (2-6 6-1 6-2) trovando dall’inizio della seconda frazione il giusto ritmo di gioco. Tra i suoi colpi migliori spicca il servizio, arma non così consueta nel tennis femminile e a quest’età.

Un’altra vittoria azzurra ha portato il nome di Giulia Russo (Angiulli di Bari), classifica di 2.7 e anche lei under 16. In due frazioni (6-3 6-4) ha superato il primo scoglio rappresentato dalla russa Ekaterina Ryabtsova. Ottima nel complesso la sua tenuta mentale messa in mostra sul terreno di gioco.

Gemma Elisabetta Ricci ha invece ceduto il passo alla francese Alya Diddouche che ha vinto in rimonta con lo score di 1-6 6-1 6-4. La prima quaterna di incontri è andata in archivio con il successo di Demi Reggianini, 2.6 dello Sporting Sassuolo e under 16, sulla svizzera Raffaella Formica, per 7-6 6-1.

In campo maschile le prime vittorie nel main draw hanno portato i nomi di Nicolò Romano, 3.1 under 16 dell’ASS. Dil. Filari, e Mihailo Trivunac, 2.6 dello Junior Tennis Perugia. Il primo ha eliminato con lo score di 6-1 7-5 il britannico Milo Nardelli, mentre il secondo ha imposto il proprio tennis con un secco 6-1 6-2 al norvegese Felix Abraham. Ottima impressione ha destato Riccardo Terzoli, under 16 laziale classificato 2.6, contro contro l’americano Alexander Brown. Per il giovane azzurro affermazione fissata sul 6-3 6-4.

Esordio vincente, tra gli altri, anche per la toscana Asia Basiletti, classifica 2.6, sorella di Noemi (già giocatrice di ottimo livello internazionale e under 18), contro Bianca Maria Bissolotti (6-2 6-3 lo score). Soddisfazione al Country Club Cuneo per la vittoria di una delle due wild card femminili del circolo, Demetra Mazzarella, classe 2011, che si è imposta con un doppio 6-1 alla transalpina Ilyana Ouchrif. Altra racchetta italiana a segno in 1° turno quella di Catalina Bonati che ha fermato 6-1 6-2 la rumena Cristina Georgiana Batanasi. Vittorie anche per Claudia Galietta, con doppio 6-4 sulla ligure Daniela Gramaticopolo e per Carlo Paci ai danni di Giacomo Bertini (6-4 6-0).

Nulla da fare per il cinese Rubin Guo che ha alzato bandiera bianca davanti al tennis del 2.5 del Tennis Club Rungg di Bolzano Pietro Augusto Bonivento. L’under 18 azzurro si è imposto 6-3 6-0.

Hanno preso il via anche gli incontri dei due tabelloni di doppio.

Domani si chiude il quadro dei match di 1° turno dei due main draw di singolare, entrambi da 48 giocatori e qualche bye.