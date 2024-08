Oleggio Basketball, si riparte dalle conferme di Pilotti e Borsani

Stagione numero sei, la quinta da giocatore: Andrea Pilotti vestirà la divisa dell’ Oleggio Magic Basket anche per la stagione 2024/2025! Non poteva che essere lui, l’ala forte classe 1980, il punto di riferimento in un gruppo mix fra giovani e giovanissimi: tecnica e grande esperienza saranno fra i valori principali che lo Squalo dovrà trasmettere ai compagni.

Le parole dello Squalo. «Ormai sono davvero tante stagioni, per me ogni anno è un’incognita e sapere di poter giocare a un certo livello e di poterlo fare a Oleggio mi riempie di gioia, anche perché posso continuare a fare ciò che ho fatto per tutta la vita. E poi mi sento una persona felice nel pensare di poter dare una mano ai ragazzi. La squadra quest’anno sarà ancora più giovane e questo per me rappresenta un nuovo stimolo, -dice - ne ho sempre tanti, ma con il passare del tempo forse diventa più difficile trovarli. Sarà una cosa tutta nuova, dovrò misurarmi con un livello fisico intenso, ma è una sfida che non mi spaventa, vivo di sfide e di orgoglio».

Pilo aveva iniziato la sua carriera proprio a Milano: «Qui ho iniziato a capire che potevo diventare un giocatore, - racconta - tornare ad allenarmi nei posti dove giocavo da ragazzino per me è come chiudere un cerchio. Mi piacerebbe davvero essere di aiuto per l’ambiente in generale e per i ragazzi, spiegare loro che stanno iniziando una strada importante dove serve fare fatica e sacrificarsi, sia personalmente, sia per la squadra».

Era stato l’ultimo tassello della stagione passata, uno dei primi che la società ha fortemente voluto e la corte ha fatto il suo effetto, soprattutto per la reciproca voglia dello Squalo. L’Oleggio Magic Basket è lieto di annunciare che anche per la prossima stagione 2024/2025 Guglielmo Borsani indosserà i colori di casa.

Gulli, guardia classe 2004, nonostante la sua giovanissima età, sarà uno dei punti di riferimento per i giovanissimi che si affacciano per la prima volta in un impegno Senior. Accanto allo sport lo Squalo proseguirà anche i suoi studi al Politecnico di Milano.

Le sue parole: «Sono molto entusiasta e contento del fatto che società e staff abbiano voluto che io rimanessi e per questo ci tengo a ringraziarli per la fiducia datami. Sono anche incuriosito dalla nuova squadra, fatta di tanti ragazzi giovani e che avrà sicuramente un altro stile di gioco. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare».