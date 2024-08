Bertram Derthona: aperitivo di inizio stagione con squadra e tifosi in centro città

Il brindisi di inizio stagione con l’aperitivo tra squadra e tifosi è fissato per domenica 18 agosto alle ore 18:30 al Fermento Caffè in pieno centro a Tortona.

Nella giornata in cui il nuovo roster bianconero si ritroverà nella facility della Cittadella dello Sport per il raduno 2024/25, giocatori e staff si trasferiranno successivamente sotto i portici di Via Emilia per mettersi a disposizione dei propri sostenitori, e di tutti coloro che vorranno partecipare, per foto ed autografi in un’atmosfera di convivialità caratterizzata dalla degustazione dei prodotti tipici del territorio tortonese forniti da alcuni dei produttori-partner del Derthona Basket, Birrificio Fermento, Cantine Volpi, Cascina Boschetto, Cascina Roveta, Locanda Il Grande Airone e Ristorante Montecarlo.

Un aperitivo da Leoni per celebrare la partenza della quarta stagione consecutiva nel massimo campionato e della seconda in Basketball Champions League della Società. L’occasione ideale per dare il bentornato a giocatori ed elementi dello staff confermati dalla scorsa annata e conoscere finalmente dal vivo i diversi volti nuovi che in sede di mercato hanno suscitato attesa negli appassionati bianconeri.

Vi aspettiamo numerosi!