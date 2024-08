ValleBelbo Sport - Campionati Italiani di Categoria: la finale di Bertelli chiude una stagione esaltante

Dicevamo di Lucia Tassinario (categoria Cadette) che, dopo avere raggiunto il podio nella vasca secca a farfalla, ha ottenuto altre due finali: nei 50 stile libero, dopo il 26”54 in batteria (6^), ha chiuso in 26”23 chiudendo in settima posizione; nei 100 farfalla, invece, ha conquistato l’ottavo posto in 1’01”31 (28”09 ai 50) dopo aver nuotato le batterie in 1’01”74. Infine, nei 100 dorso, ha chiuso al 12° posto in 1’04”81.

Maddalena Bertelli (categoria Ragazze) è stata autrice di un eccellente campionato italiano: si è letteralmente superata nei 200 dorso, prova in cui, al suo personale esordio Tricolore, ha centrato il 3° posto nella finale B con un ottimo 2’26”38 dopo aver nuotato 2’27”36 in batteria. Buona anche la sua prova nella mezza distanza, i 100 dorso conclusi al 28° posto in 1’09”10.

Doppio impegno tricolore anche per Andrea Randi (categoria Cadetti): nei 50 stile libero è 33° in 24”15, nei 50 farfalla tocca in 25”50 e chiude in 24^ posizione.

Debutto convincente anche per Elisa Ferrari (categoria Ragazze) che nuota i 50 stile libero in 28”14 e ottiene la 36^ posizione. Prima volta agli Italiani anche per Laerte Sfolcini (categoria Ragazzi), che da maggio si allena all’Orangym di Nizza Monferrato: per lui un buon riscontro nei 100 dorso, 1’02”36 che vale il 50° posto.

«È stato ottimo Campionato Italiano - sottolinea il direttore sportivo Pino Palumbo - abbiamo raggiunto un alto livello di presenze dei nostri atleti, siamo stati protagonisti di ben 4 finali ed è arrivata la prima storica medaglia per il nostro team: è stata una bellissima conclusione di un’annata agonistica davvero esaltante, caratterizzata da una costante crescita della ValleBelbo Sport a tutti i livelli e in tutte le fasce di età. La stagione è stata soddisfacente anche grazie al grande lavoro svolto da Adele Corapi, che ha supportato tutti i gruppi nella preparazione atletica, e da tutto lo staff della ValleBelbo Sport che ha lavorato con i gruppi Esordienti e Propaganda».

Molto soddisfatto della stagione anche il presidente della ValleBelbo Sport Matteo Palumbo: «La medaglia ai Campionati Italiani è davvero un fatto storico per la nostra società: abbiamo raggiunto livelli di eccellenza con gradualità, ma con estrema rapidità, grazie all’attenzione meticolosa del nostro staff tecnico, dalla scuola nuoto all’agonismo più competitivo. Siamo una realtà di riferimento del territorio: in questa stagione, abbiamo ulteriormente cambiato passo, conquistando la prima medaglia con gli Esordienti in ambito regionale, firmando la prima presenza in un contesto internazionale sempre con Lucia Tassinario e ora timbrando il record di partecipazione ai Campionati Italiani. Numeri e record che sono frutto di una visione chiara, di un lavoro quotidiano che parte dalla base e dalla promozione dello sport, fondato su confronto e formazione continui. La prossima stagione è dietro l’angolo: noi avremo basi ancora più solide e motivazioni sempre più forti».

Ulteriori approfondimenti sui Campionati Italiani