Country Club Cuneo: Lorenzo Elia prosegue la corsa nel J30 Giovanile Internazionale, singolare e doppio

I due contendenti nel main draw del J30 International Country Club Gino Cup 2024 si sono dati battaglia fino all’ultimo quindici ed è stato il ligure a venire a capo del confronto, in rimonta e con lo score di 5-7 6-1 7-5. Un altro qualificato, Matteo Budubri, 2.6 under 18 dell’ASD Junior Tennis Palocco, ha fermato la wild card di casa Lorenzo Leone, con il punteggio di 6-2 2-6 6-2.

Lotta anche tra Davide Ciaschetti, settima testa di serie, under 16 dell’ASD Tennis Chieti, che in uno dei match di secondo turno già programmati oggi ha superato 6-4 4-6 6-4 Pietro Augusto Bonivento. Sfida all’ultimo quindici anche quella che ha visto Tommaso Filippi battere 6-4 3-6 6-4 Matteo Bruscaglioni.

E’ approdato al terzo step del torneo maschile Jacopo Antonelli, che si è sbarazzato della testa di serie numero 12, lo svizzero Julian Thaler, con il punteggio di 7-5 6-3. Facile e meritato anche il successo dell’under 18 torinese del Monviso Sporting Club di Grugliasco, Alberto Velotta, numero 10 del seeding, che ha concesso solo tre giochi (6-1 6-2) a Carlo Paci, 2.7 under 16 dello Sporting Sassuolo.

Primo turno con sorrisi per Carlo Zucchini Solimei che si è imposto 6-3 6-4 a Mattia Paolo Pagano. Ha proseguito il proprio cammino in tabellone anche il qualificato Luca Cosimi che ha imposto il proprio tennis ad Alberto Ciarapica. Di 6-2 6-4 il punteggio in favore del primo. Nel derby di secondo turno tra gli azzurri Moritz Kolbe, 2.6 del Tc Bolzano e Salvatore Tartaglione, sesta testa di serie a Cuneo, è stato il primo a centrare il passaggio di turno sullo score di 7-6 (4) 6-3. Buona reazione dell’ucraino Matvii Lemishko che dopo aver perso a 0 il primo set, ha messo a punto il proprio gioco ed è venuto a capo del testa a testa contro Francesco Barbieri, per 0-6 7-5 6-4.