Oleggio Basketball: bentornato De Ros e ben arrivato Kovachev

Guglielmo De Ros Dopo l’esperienza a Casale Monferrato sempre in serie B il playmaker classe 1998 torna “a casa” con l’obiettivo di rappresentare la base della squadra pronto a dare una mano ai più giovani e ricoprendo anche il ruolo di esempio per i compagni. Giocatore di palla in mano con buonissima visione di gioco e ottimo giocatore di floater, l’arma migliore dello Squalo (e i tifosi ne sanno qualcosa) è sicuramente il tiro perimetrale, da palleggio e da ricezione.

Le parole dello Squalo: «Sono molto contento di tornare, quando c’è stata la possibilità ho fatto di tutto per cercare di essere di nuovo a Oleggio perché è la mia seconda casa, si sta sempre bene. Non vedo l’ora di iniziare perché vorrei fare un’annata molto buona e il progetto mi carica, - dice - sarà la nostra una squadra giovane e nostro impegno sarà quindi integrare i giovani in squadra e far capire loro cosa vuol dire vestire la maglia biancorossa».

Lo Squalo pensa subito ai tifosi: «Mi aspetto un “aiuto" di grandi e piccoli al palazzetto, - dice sorridendo - noi cercheremo di fare il massimo per farli divertire. Non vedo l’ora di essere in palestra per riabbracciare tutte le persone che mi hanno voluto bene, mi sono mancate tanto!».

Ultimo tassello Senior: Martin Kovachev è un nuovo Squalo! Ala grande classe 2004, giovanissimo pur essendo ormai “grande”, Martin ha giocato l’ultima stagione in serie B nazionale a Taranto. Lungo dinamico, corre benissimo il campo attaccando il ferro di mano destra e anche sinistra.

Di origine bulgara, nato a Silven, in Bulgaria appunto, il 10 di aprile, Martin inizia a giocare con impegno a basket a 12 anni in Bulgaria dove disputa per due stagioni la Eybl, la European Youth Basketball League, prestigiosa competizione europea dedicata ai giovani. Dopo questa esperienza decide di continuare a giocare in Italia e approda a Trapani nella stagione 2018/2019: qui rimane per cinque anni, conquistando diversi titoli regionali nelle rispettive categorie giovanili, ma soprattutto assaggiando il mondo dei grandi in prima squadra in A2 con coach Daniele Parente. Il neo Squalo ha indossato più volte anche la maglia della nazionale in U14, U16, U18 e U20.

Le sue parole: «Sono contento di arrivare a Oleggio e sono pronto a dare una mano alla squadra e ai ragazzi dell’Olimpia Milano. Ho molto apprezzato la chiacchierata telefonica che ho fatto con coach Catalani che mi ha spiegato molto chiaramente il progetto di quest’anno e questo mi ha motivato ancora di più ad accettare con entusiasmo».