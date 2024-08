Olimpo Basket ospite del Comune di Alba

L’ Olimpo Basket è stato ospite del Comune di Alba , ed in particolare del nuovo sindaco Alberto Gatto e dell’Assessore allo Sport Davide Tibaldi . Il club biancorosso è stato rappresentato per l’occasione dal Direttore Sportivo Franco Zimbardi e dal Responsabile Comunicazione Pietro Battaglia . L’Olimpo è una realtà tra le più storiche ed antiche della città e la pallacanestro è ormai un simbolo di Alba. Infatti, da oltre 70 anni si pratica questo sport, che, con la pallapugno, è ormai uno degli sport della tradizione. Inoltre, nei lunghi decenni di storia, è lo sport che ha raggiunto risultati più prestigiosi arrivando con la prima squadra ai playoff del terzo campionato nazionale a confrontarsi con avversarie di tutta Italia, dalla Toscana, alla Romagna, alla Sicilia e non solo, davanti a palazzetti e tifoserie da 8000 persone.

Soprattutto, però, è in grande e continua crescita e vanta un numero di tesserati ormai altissimo. L’Olimpo punta infatti a sviluppare attività sportiva di base, per tutti, con bambine, bambini e ragazzi di tutte le annate e con più di un gruppo in quasi tutte le annate. In questo modo c’è davvero spazio per ognuno di potersi confrontare con lo sport al livello che preferisce e che è più adatto per lui/lei. E, nel fare ciò, ha allestito uno staff competente di allenatori e allenatrici professionisti.

Ed i tesserati e le loro famiglie sono stati coinvolti in questi anni, oltre che nei campionati Federali FIP e CSI, anche in eventi come il Torneo Nazionale Langhe Roero (che da diversi anni richiama a fine aprile migliaia di persone da tutta Italia) ed altri tornei e manifestazioni sportive. Una delle più recenti e sicuramente da record è stata la collaborazione di Olimpo nel realizzare il mega-evento “Estathè 3x3 Streetbasket” che, nella meravigliosa cornice del centro storico, è stato un verso esempio di partecipazione e inclusività.

Infatti è stato sicuramente l’evento sportivo di piazza più grande e più partecipato della storia di Alba, avendo visto arrivare atleti professionisti (per il torneo Master) da tutta Europa (i vincitori sono stati una squadra spagnola), ma soprattutto senior e ragazzi non professionisti, ragazzi e ragazze delle giovanili (nel torneo “Juniores” organizzato appunto da Olimpo, minibasket (maschile e femminile), i ragazzi di Sportabili Alba ed, infine, le selezioni regionali di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Under 13.

Insomma, è stato un evento aperto davvero a tutti e con spazio per tutti, senza contare le decine di migliaia di persone accorse nei tre giorni per assistere alle sfide ed ai giochi senza soluzione di continuità.

L’entusiasmo e la partecipazione alla community del basket è, insomma, davvero in crescita esponenziale ed ecco perché Olimpo ha bisogno del massimo sostegno possibile anche dalle Istituzioni, in primis ovviamente l’Amministrazione Comunale di Alba.

Ci sono tanti temi da affrontare e tanti progetti che bollono in pentola in casa biancorossa e ci sarà tanto lavoro da fare e ci sarà bisogno di vicinanza al club.