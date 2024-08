Al Country Club Cuneo bene Simone Massellani e Mihailo Trivunac

Non mancano le sorprese nell’International Country Club Gino Cup 2024, torneo giovanile di categoria J30 in corso sui campi del Country Club Cuneo. La più eclatante è arrivata oggi dalla racchetta dell’under 16 Mihailo Trivunac, portacolori dello Junior Tennis Perugia. In due set (6-3 7-5) ha eliminato il numero 1 del seeding, il 2.4 Antonio Marigliano portacolori dell’ASD New Tennis Torre del Greco. Grande prova di Trivunac che ha espresso un tennis tecnicamente evoluto e completo contro il campione italiano under 15 in carica approdando al 3° turno. Non ha invece fallito la “prima” Simone Massellani, terza testa di serie e impegnato negli allenamenti alla Best Point di Caramagna. Il piemontese si è imposto 6-2 6-4 a Carlo Zucchini Solimei. Si è fermata invece la corsa di Matteo Babudri contro la testa di serie numero 15, Francesco Pansecchi. Primi due set giocati punto a punto e decisi al tie-break. Nel primo è stato Babudri ad imporsi per 7 punti a 5. In fotocopia e a parti invertite il secondo, conquistato da Pansecchi, under 16 tesserato per il CT Cassine (Al). Quasi un assolo per Pansecchi, in stagione già a segno nel torneo ITF giocato a febbraio a Chambon Sur Lignon, nel set decisivo, conquistato 6-1. Ancora sugli scudi Lorenzo Elia, salito al 3° turno grazie al successo colto per 7-6 (5) 6-3 contro il numero 13 del seeding, l’azzurro Samuel Junior Estevez.

Secondo pronostico invece la vittoria di Mattia Cappellari, numero 2 del draw principale, 2.5 del CT Vicenza e under 16, che ha lasciato un solo game (6-1 6-0) a Giovanni Boi. Bene anche Gioele Cerelli, numero 9 del seeding, che ha piegato Luca Cosimi, qualificato, con un doppio 6-1. Vittorie da teste di serie nel tabellone maschile anche per Fabio Leonardi, n° 11, contro l’ucraino Lemishko (doppio 6-2 per l’italiano) e Cesare Carpano, numero 4. Carpano ha stoppato con un doppio 6-4 Riccardo Terzoli. Partita spettacolare e molto equilibrata quella vinta da Leonardo Leti Messina, testa di serie numero 16, contro Tommaso Filippi. Score finale di 6-4 6-7 (4) 6-4 per il vincitore. Al terzo turno è salito anche Alessio Babudri grazie alla vittoria per 6-4 6-3 su Edoardo Barbalaco, numero 5 ai blocchi di partenza.

Anche nel torneo femminile non sono mancate le “cadute eccellenti”. Nulla da fare per la seconda testa di serie, Nicole Andrea Molaro, stoppata da Azzurra Cremonini, 2.5 under 16 dello Sporting Sassuolo, con lo score di 7-5 6-4. Lavinia Guerresco, n° 9 del seeding, è stata sorpresa da Claudia Galietta con lo score di 6-1 6-3. Sofia Eva Gatti, numero 14 del draw, ha subito uguale sorte per mano di Beatrice Cocomazzi, che ha sigillato la sfida sul 6-3 2-6 6-2. Ha lanciato il primo acuto invece la testa di serie numero 1, Francesca Galli, 2.5 under 16 del Pesaro Tennis. Dopo un primo set lottato e vinto al tie-break contro Vittoria Medina, nel secondo la Galli ha giganteggiato come dimostra il punteggio di 6-0.

Terzo turno raggiunto anche dalla toscana Asia Basiletti, a segno contro Isaure Bruscia, numero 8 del draw, per 7-5 6-1. Nessun problema per la n° 15 del seeding Manuela Filardi Louza Vieira che ha piegato 6-1 6-0 Giulia Sophia Di Concetto. Anche la pioggia ha fatto la sua comparsa oggi costringendo alla sospensione di alcuni match, tra i quali quello della tennista di casa Demetra Mazzarella opposta alla norvegese Abraham Nilsen, numero 10 del seeding. Primo set in favore della tennista nordica. La sfida è stata spostata sui campi indoor del circolo.

Da domani i match diventeranno sempre più “caldi” in fase di avvicinamento alle battute finali del fine settimana, in singolare e doppio.