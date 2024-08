Volley Fluo, Anni '90 e Bachata Sensual; la kermesse 2024 farà sudare parecchio!

L 'Associazione San Defendente 2000 in questa edizione 2024 dei Festeggiamenti dal 6 al 9 Settembre , ha aggiunto una serata alla tradizionale tre giorni, visto il successo del torneo di green volley al buio, il VOLLEY FLUO ! L'Italia è campione olimpico con la pallavolo indoor femminile, ma nella frazione cervaschina è da anni che il volley ha preso piede con una specialità, il torneo notturno su prato senza illuminazione tradizionale, ma solo con lampade ultraviolette a cui riflettono la rete, le linee di delimitazione del campo e il pallone.

Un torneo 4x4 misto con obbligo di 2 donne in campo fisse e massimo due atleti tesserati Fipav (max serie C) che stimola la creatività dei partecipanti con il kit fluo messo a disposizione ed eventuali altri gadget personalizzati che ogni squadra può decidere di indossare/applicare durante la partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte al numero +39 353 445 6974 e chiuderanno il 30 agosto.

La festa proseguirà il sabato 7 settembre con il PIZZA PARTY e il concerto LIVE anni '90 del gruppo ANNOVANTA, domenica 8 settembre la rinomata SERATA GASTRONOMICA dall'antipasto al dolce con successivo Stage BACHATA SENSUAL diretto dai professionisti Francesca Cascavillo e Gabriele Giannuzzi e Serata Latina con Dj Elisa Bertone ed infine il lunedì 9 Settembre la GRANDIOSA POLENTATA e i balli da sala sulle note di Claudio Musik Folk.

Tutte le serate danzanti sono a ingresso libero con divieto assoluto di portare bevande in bottiglie di vetro da casa. La Serata Gastronomica e la Polentata sono su prenotazione al numero +39 353 445 6974 o presso la cassa della festa nei giorni precedenti. Solo per la polentata è attivo il servizio da asporto, ma si invita a portare da casa i contenitori per le pietanze.

L'evento è ECO FRIENDLY pertanto in tutte le serate sarà possibile e ampiamente apprezzato, portare da casa bicchieri e posate.

Per maggiori informazioni si invita a consultare i profili Facebook e Instagram @sandefendente2000 ed eventualmente scrivere in direct.