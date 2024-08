Country Club Cuneo: quarti di finale J30

Il primo tabellone ad allinearsi oggi alle semifinali, nel J30 under 18 Country Club Gino SPA, rassegna internazionale ITF under 18, è stato quello femminile.

La prima testa di serie, Francesca Galli, 2.5 under 18 della Coopesaro Tennis non ha faticato per avere la meglio su Claudia Galietta, costretta alla resa per un problema fisico all’inizio del confronto (1-0 Galli). La seconda promossa nel draw in rosa è stata la norvegese Erika Abraham-Nilsen che si è imposta 6-3 7-6 (1) su Maria Sole Savoia. Brava la tennista nordica ad evitare che la partita si allungasse dominando il tie-break del secondo set.

Nella parte bassa del draw a sfidarsi domani per un posto in finale saranno Alessandra Fiorillo, numero 11 del seeding, e Anja Casari. La prima ha conquistato il derby contro Manuela Filardi Louza Vieira, faticando un po’ nella prima parte del match, chiusa 6-4, e giocando a braccio più sciolto nella seconda, come testimonia lo score di 6-1; la seconda, numero 4 ai blocchi di partenza, ha superato con un doppio 6-3 Martina Cerbo. Casari che rappresenta la sorpresa del torneo, in quanto classificata 2.8 (under 18). E’ tesserata per l’ASD Tennis Altopiano (Bg).