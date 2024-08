Biella Rugby: l’inglese Tom Price è l'ultimo innesto previsto per la stagione 2024/25

180 centimetri per 90 chilogrammi di peso, nasce in un quartiere a nord i Bristol (Inghilterra) l’11 giugno del 2000. Inizia a giocare a sei anni nel Cleve RFC, ma dai dodici ai diciassette anni si forma attraverso il sistema della Bristol Academy e debutta nella senior del Cleve a soli diciassette anni.

La sua carriera è in ascesa e a vent’anni firma con il Newport RFC. Seguono Hartpury RFC e Chinnor RFC, club quest’ultimo, che gli consente di allenarsi con la prestigiosa squadra di Premiership Harlequins ricevendo feedback positivi dagli allenatori.

Ha giocato l’ultima stagione in Australia con Shute Shield Gordon Rugby e nella prossima lo vedremo indossare un’altra casacca gialloverde: quella di Biella Rugby. «Cercavo una nuova sfida per la mia crescita personale e sportiva, dopo aver parlato con Corrado sono stato ispirato dall’opportunità di giocare a Biella. Brc mi sembra un club molto professionale con forti legami alla comunità cui appartiene, dettagli a cui bado molto», spiega Price, «sono molto emozionato all’idea di iniziare».