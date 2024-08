Al Country Club Cuneo semifinali J30 e finali di doppio

Nel settore ragazzi (torneo di categoria under 18) la semifinale più spettacolare è stata quella che ha opposto Alessio Babudri, unico giocatore salito tra i migliori quattro senza essere testa di serie, e Matteo Gribaldo, numero 8 del seeding. Un po’ a sorpresa ma meritatamente è stato il primo ad imporsi sullo score di 6-4 7-6.

Confronto giocato da entrambi a viso aperto che ha regalato al pubblico colpi di alta scuola e di categoria già oggi superiore.

Nell’altra semifinale Mattia Cappellari, seconda testa di serie, ha trovato minori difficoltà per avere la meglio su Duccio Caciolli, numero 14 del seeding. Dopo una prima frazione equilibrata e vinta da Cappellari al decimo game (6-4) nella seconda non c’è stata più partita e il secondo favorito della vigilia ha camminato veloce verso il passaggio in finale, sigillato sullo score di 6-0.