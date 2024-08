Bertram Derthona, è partita ufficialmente la stagione 2024/25

Presente il roster al completo nel primo incontro conoscitivo della formazione che per il quarto anno consecutivo difenderà i colori dei Leoni nel massimo campionato di Serie A e per il secondo nella Basketball Champions League. Oltre ai confermati Tommaso Baldasso, Leonardo Candi, Arturs Strautins, Kyle Weems, Luca Severini, Andrea Zerini e Ismael Kamagate, curiosità per i neo arrivati Tommy Kuhse, Christian Vital, Davide Denegri, Justin Gorham e Paul Biligha, tutti agli ordini dello staff tecnico con il capoallenatore Walter De Raffaele e gli assistenti Iacopo Squarcina, Giovanni Bassi e Edoardo Rabbolini.

Dopo il ritrovo del nuovo gruppo e il bagno di folla al Fermento Caffè sotto i portici di Via Emilia, più forte anche della pioggia, da domani comincerà il programma di allenamenti del precampionato della formazione bianconera. Per i primi due giorni prevista una seduta di preparazione atletica quotidiana alle ore 9 del mattino allo Stadio Fausto Coppi di Tortona, entrambe aperte al pubblico, che non potrà invece assistere al primo allenamento di basket programmato per il mattino di mercoledì 21 sul campo della facility della Cittadella.

Sarà anche l’unica sessione sul parquet tortonese prima della partenza nel pomeriggio dello stesso giorno per il ritiro di Sauze d’Oulx, dove gli allenamenti di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 saranno aperti a tutti gli appassionati. Il tutto per giungere alla prima uscita amichevole di lunedì 26 agosto sempre al Pin Court della località della Val di Susa, fissata per le ore 17 contro gli svizzeri del BBC Monthey-Chablais e le cui modalità di accesso per gli spettatori verranno comunicate nei prossimi giorni.