BEA Chieri: da Ferrara a Chieri, Filippo Gallieri-Ricci in Arancione

Classe 2003, originario di Ferrara, play-guardia dalle grandi doti realizzative, due anni fa si trasferisce a Torino per ragioni di studio. Qui gioca prima in C Gold con la maglia del CUS Torino e poi con il Tam Tam con cui, la scorsa primavera, ottiene da protagonista una grande salvezza in Serie C.

Prima, il percorso giovanile acquista spessore le esperienze con la maglia della Vis 2008 Ferrara, con cui disputa i campionati di Eccellenza e, l’anno della pandemia, arriva a un passo dalle Finali Nazionali. Gli ultimi due anni a Ferrara scende in campo anche con la Serie A2 della città estense e con la Serie C della Cestistica Argenta.

Ora l’avventura in arancione, per confermarsi protagonista in un campionato di livello assoluto come si preannuncia la prossima Serie C Interregionale.