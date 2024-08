Al via il “Porte aperte” in casa Volley Busca

Il Volley Busca si prepara alla pre-season con il “Porte Aperte” nelle categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 a partire dall’ultima settimana di agosto.

Come annunciato a guidare il gruppo Under 14 sarà coach Sabina Perotti coadiuvata da Paolo Abbona, mentre l’Under 16 sarà allenata da coach Enrico Garino il cui curriculum vanta tre stagioni in LPM Mondovì e una nel vivaio maschile cuneese; al suo fianco Loris Chiaramello, anche lui in arrivo dal Cuneo Volley. Infine l’Under 18 di coach Massimo Lamberti e la Prima Divisione di coach Gianni Giordano faranno insieme il “porte aperte”.



Chi e quando può venire a provare a giocare a pallavolo a Busca?

Le porte del palazzetto di Busca si apriranno a tutte le atlete desiderose di giocare a pallavolo, da LUNEDI’ 26 a VENERDI’ 30 AGOSTO.



Under 14 (annata 2011)

- martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45

- giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.45



Under 16 (annate 2009/2010)

- martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30



Under 18 (annate 2007/2008) e Prima Divisione

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00



Per ulteriori informazioni visitare i profili social del Volley Busca dove troverete i contatti specifici a seconda della categoria a cui si è interessati.