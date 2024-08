FISI-AOC - Lucrezia Lorenzi prima nello Slalom Fis dei Campionati Neozelandesi a Coronet Peak

Uno squillo importante quello di Lucrezia “Titti” Lorenzi sulle nevi neozelandesi di Coronet Peak nello Slalom FIS valido per i Campionati Nazionali. La ventiseienne sestrierina del Centro Sportivo Esercito, che ha bisogno di migliorare il suo punteggio FIS per avere la garanzia di essere convocata per le gare di Coppa del Mondo e Coppa Europa, ha chiuso la gara disputata domenica 18 agosto nel tempo totale di 1’,23”,13/100, precedendo due atlete svizzere. Janine Maechler dello Ski Club Hausen am Albis si è piazzata seconda a 75/100, mentre Amelie Klopfenstein dello Ski Club Romand-Bienne è giunta terza ad 1”,32/100.