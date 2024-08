MA Acqua S.Bernardo Cuneo, il nuovo naming dell’A2 biancoblù

Il Cuneo Volley ringrazia Adriano Giordana e la sua Famiglia per il sostegno di Puliservice nella passata stagione e ufficializza i “ Title Sponsor” dell’A2 maschile per il campionato 2024/2025. Nell’80° Campionato di Serie A, la prima squadra del Club cuneese scenderà in campo con il nome di MA Acqua S.Bernardo Cuneo (pronuncia “Emme A”) con l’inserimento dell’azienda specializzata in decorazioni di Danjel Martini al fianco dell’azienda garessina di acqua minerale facente capo ad Antonio Biella alla decima stagione in biancoblù.

«Ringrazio la Famiglia Giordana, per il sostegno e la fiducia dati lo scorso anno. Il supporto offerto da MA Decorazioni per la prossima stagione è di fondamentale importanza per mettere ordine al bilancio, mentre con la famiglia Biella di Acqua S.Bernardo ormai abbiamo un rapporto solido che dura da anni; abbiamo passato insieme anche momenti difficili, venendoci incontro a vicenda e mantenendo sempre con orgoglio il loro marchio nel nostro nome. Come ogni anno in questo periodo stiamo completando gli appuntamenti con tutti i nostri sponsor che ringrazio, perché il rinnovo del loro sostegno è molto importante per il Club. La pianificazione e il lavoro da parte dello staff sta portando ad una costante crescita di interesse e fiducia sul territorio; sapere di avere aziende orgogliose di esser parte di questo movimento è ciò che più ripaga e stimola a proseguire. L’invito alle realtà che ancora non conoscono a pieno il Cuneo Volley, è di venirci a trovare al palazzetto durante gli allenamenti di questa pre-season.» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

«Come MA Decorazioni siamo molto contenti di aver raggiunto questo importante accordo con il Cuneo Volley, di cui siamo già da tempo sostenitori, appassionati e crediamo molto nel progetto che ci è stato prospettato. Siamo orgogliosi di essere il primo Title sponsor della serie A2 maschile di Cuneo e la speranza è che questo valga anche per tutto il Team biancoblù che abbiamo avuto modo di conoscere al primo allenamento della stagione. Pronti a lottare tutti insieme in un campionato sempre più di alto livello. Anduma Cuni!» - Danjel Martini Rappresentante delegato di MA Decorazioni.

«Da dieci stagioni siamo al fianco di Cuneo Volley, un traguardo per noi molto importante, che racconta il grande amore e la vicinanza che S.Bernardo sente per il territorio di Cuneo, dove sosteniamo tante realtà sportive.» - La minimamente mineralizzata italiana, che sgorga dalle Alpi Marittime in un territorio incontaminato a 1300 metri slm, nasce proprio dal territorio cuneese, con le sue fonti a Garessio. - «Crediamo fortemente nel valore dello sport e nel suo valore positivo sul territorio, grazie anche alla promozione di uno stile di vita sano e ai valori educativi nelle generazioni più giovani. Poter associare S.Bernardo a questa importante maglia ci riempie di orgoglio ed esprimiamo la volontà di scrivere insieme ancora tante pagine di questa storia fatta di sport, amicizia e collaborazione che ci condurrà per mano verso un importante traguardo per S.Bernardo che nel 2026 giungerà al primo centenario di attività, attuando contestualmente l’impatto zero ambientale dell’azienda.» - Antonio Biella Direttore generale di Acqua S.Bernardo.