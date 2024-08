BEA Chieri: Nicolò Allisiardi nuovo Coordinatore Tecnico del Progetto BEA Leopardi

Coach Allisiardi è da sempre un tassello importante della struttura BEA. Da allenatore inizia presto, già nel 2015, crescendo negli anni insieme al Progetto arancio-nero, distinguendosi per competenze e risultati dentro e fuori dal campo, con prestigiosi riconoscimenti come la Borsa di Giudio Gianni Asti nel 2019 (riconoscimento conferito dal CNA piemontese per i giovani allenatori più promettenti).

Ha guidato le formazioni arancio-nere in praticamente tutte le categorie giovanili, dall’Under 13 all’Under 20 (raggiungendo in questa categoria le Final Four per il Titolo nel 2019), collaborando anche con la Prima Squadra (dal 2016 al 2020) seguita anche da Capo Allenatore in Serie D per un breve periodo, arrivando a disputare i Play-Off promozione.

L’esperienza da Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, nella stagione sportiva 2021-22, è stata un ulteriore tassello di crescita: in questa stagione con il gruppo Under 15 Eccellenza sfiora una storica qualificazione alla Fasi Nazionali, ottenendo il quinto posto assoluto in Piemonte.

Negli ultimi tre anni il suo lavoro si è concentrato proprio su questa categoria, guidando per le formazioni chieresi nel competitivo campionato nazionale Under 15 Eccellenza con ottimi risultati tecnici e soprattutto in termini di sviluppo dei giocatori.

Ora un nuovo ruolo allontanandosi parzialmente dalla panchina, dove potrà concentrarsi a pieno sullo sviluppo del Progetto tecnico BEA.

«Nicolò fa a parte della nostra famiglia da tanti anni – commenta il GM Salvatore Morena – La sua figura è cresciuta insieme al Progetto, entrambi in continua evoluzione. Il suo ruolo nell’ambito della comunicazione BEA Leopardi sarà ancora centrale, come protagonista di una delle sezioni fiore all’occhiello della nostra società. Il nuovo da Coordinatore Tecnico del Progetto sarà la principale novità di questa stagione: una nuova figura, che abbiamo inserito nell’organigramma per potenziare tutta la struttura. In un modo grande e complesso come BEA, sono certo che avere un professionista competente e grande conoscitore della famiglia Leopardi a occuparsi di queste questioni cruciali porterà grandi benefici e una crescita della struttura per una nuova stagione che si profila tanto stimolante quanto impegnativa».

Le prime parole di Coach Nicoló Allisiardi dopo il rinnovo con BEA Chieri:

«Sono molto contento di continuare ancora una volta a essere parte del mondo BEA, in cui credo fortemente per le sue potenzialità. Per scelte personali non seguirò nessun gruppo dalla panchina, ma in questo nuovo ruolo lavorerò per alzare la qualità di tutto il nostro Progetto, in campo e fuori.

Parallelamente continuerò a coordinare il settore comunicazione e marketing: anche qui con l’obiettivo dello sviluppo del marchio BEA. Sono sicuro che sarà una stagione ricca di soddisfazioni per i nostri ragazzi: non vedo l’ora che si parta!»