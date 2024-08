Al via gli Europei Junior di Sci Nautico a Recetto

Questo prestigioso evento, coordinato e promosso dalla FISSW (Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard), vede la partecipazione di oltre 150 giovani atleti e atlete provenienti da 21 nazioni europee, testimoniando il crescente interesse e la diffusione di questo sport a livello continentale.



Durante la Cerimonia d’Apertura, Marina Chiarelli, Assessore Regionale alla Cultura, Sport e Turismo, ha portato i saluti del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’intera Giunta Regionale, sottolineando l’importanza dello sport come investimento per il territorio. «Siamo la regione italiana ad aver investito di più nello sport», ha dichiarato l’assessore Chiarelli, ricordando che oltre 6 milioni di euro sono stati destinati, solo nell'ultimo anno, a lavori di impiantistica e all’organizzazione di manifestazioni sportive. «Un impegno che - ha sottolineato l’assessore - garantisce un ritorno economico significativo, con una resa di otto euro per ogni euro investito».

Chiarelli ha inoltre espresso l’augurio che i partecipanti possano approfittare della loro permanenza per scoprire le bellezze del territorio piemontese, un luogo che ha molto da offrire, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale e paesaggistico. «Crediamo tutti in voi giovani che siete, qui e oggi, il presente e non solo il futuro».