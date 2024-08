Dallo Sport alla Cultura, un weekend ricco di attività in vista dei prossimi Torino 2025 Fisu Games Winter

A Torino , presso il Palavela , ci sarà ancora l’occasione di praticare pattinaggio sul ghiaccio o provare gli sport invernali presso il Parco di Fisulandia allestito sotto la Vela. Per questo ultimo weekend di apertura, la pista sarà aperta in via eccezionale anche domenica dalle 18 alle 19, ad un costo simbolico di 2 euro, comprensivi di entrata e affitto pattini, mentre sarà possibile accedere alle attività di Fisulandia dalle 14.00 alle 19.00 .

In montagna, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, sarà invece possibile visitare la mostra "From a noble past to a brighter future", inaugurata il 21 agosto e visitabile gratuitamente tutti i giorni (dalle 14.30 alle 17.30) fino al 17 settembre. Si tratta di un percorso espositivo che spiega come e perché i FISU Games di Torino 2025 possano rappresentare un nuovo punto di rilancio per il movimento sportivo universitario. Al centro della mostra sono ovviamente gli sport delle competizioni Torino 2025 FISU Games Winter e i luoghi che li ospiteranno, ma non solo: grandissimo rilievo viene dato ai valori al centro delle Universiadi Invernali, come lo scambio, il confronto e rispetto reciproco, oltre ai temi posti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, come la Sostenibilità, l’Educazione, l’Innovazione, la Diversità che saranno i punti chiave dei Giochi in arrivo, essendo quella del 2025 la prima Universiade senza barriere, aperta davvero a tutti.

A tagliare il nastro della mostra, il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti, il presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Ciro Sciretti ed il rettore del Politecnico Stefano Corgnati, mentre la Star dell'inaugurazione è stata indiscutibilmente la mascotte TO Tag, che, al termine, si è concessa una passeggiata in via Medail, tra selfie, scatti ed abbracci.