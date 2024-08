BEA Chieri: tripla panchina per Coach Francesco Corrado

Dopo due stagioni in cui si è fatto apprezzare da tutti per competenze e qualità umane, Coach Francesco Corrado sarà alla guida di ben tre gruppi giovanili arancio-nero. Avrà lui il compito di seguire la crescita dei gruppi Under 17 Eccellenza, Under 14 Gold e Under 14 Femminile.

Classe 1990, Corrado vanta una lunga esperienza da giocatore nei campionati senior regionali (dalla C Gold alla Serie D). Dopo la scorsa stagione, quando è stato uno dei grandi protagonisti in maglia Arancione in Serie C Unica con ottime prestazioni e un legame solidissimo con il pubblico del PalaGialdo, appenderà quest’anno le scarpette al chiodo per dedicarsi a pieno al settore giovanile chierese.

La sua carriera in panchina parte nel 2010 come Istruttore Minibasket in casa PNC Cirié, dove cresce sotto l’ala di coach Gigi Rubino. Nel 2016 si sposta alla USAC Rivarolo e rimane qui fino al 2021. Segue l’esperienza al Lo.Vi. Borgaro, dove sfiora le Final 4 con il gruppo Under 13.

Corrado arriva a Chieri nel 2022, e da subito si distingue per qualità del suo lavoro. Guida il gruppo Under 13 Gold (anche questa volta, sfiorando le Final 4) ed è assistente di Coach Nicolò Allisiardi in Under 15 Eccellenza. Nella scorsa stagione, centra finalmente la qualificazione alle Final 4 con il gruppo 2010 (secondo posto regionale) e guida il gruppo Under 13 Gold autore di una stagione di crescita assoluta.

Ora lo aspetta una stagione ancora più impegnativa, dove continuerà il lavoro con il gruppo classe 2011 in Under 14 Gold, ma sarà anche chiamato ad alzare l’asticella guidando i Leopardi nel prestigioso campionato Under 17 Eccellenza e lavorare con il gruppo Under 14 Femminile fresco campione regionale.

«Siamo molto contenti di aver trovato una modalità per cui Coach Corrado possa essere ancora di più un tassello importante del nostro Progetto – commenta il DS Stefano Piccionne – La sua voglia di migliorarsi come allenatore è intensa e caparbia. Crediamo molto nelle squadre che guiderà e nel suo apporto in panchina».

Le prime parole di Coach Corrado dopo il rinnovo: «Ringrazio tutti i tifosi dei Leopardi per l’intenso supporto che, anche da giocatore, mi hanno regalato nell’ultima stagione. Sono contento di continuare e intensificare la mia esperienza da allenatore a BEA e non vedo l’ora di iniziare il lavoro con i tre gruppi che guiderò quest’anno. Per me sarà la prima volta in panchina con una squadra femminile e non vedo l’ora di cominciare anche per questo.»