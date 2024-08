Fulgor Basket: “Un’emozione per sempre”, al via da domani la campagna abbonamenti

Entra nel vivo martedì 27 agosto la campagna abbonamenti della Paffoni Fulgor Basket , che lancia il claim: “ Un’emozione per sempre ”. Presto verrà svelato il video di presentazione in cui compaiono un tifoso storico del Club, Balanzoni e Misters , da seguire i canali social della Società.

«Sarà una stagione difficile, ma sono sicuro che ci divertiremo - il pensiero del presidente Angelo Nigro. Pensiamo di aver allestito una buona squadra, ma ovviamente queste settimane di preparazione saranno fondamentali anche considerata la frenetica stagione a cui andiamo incontro. Ci teniamo a creare un bel clima al Pala Cipir, rivedere le famiglie, i piccoli e i giovani che in settimana si alleneranno in questa meravigliosa struttura al sabato sera a fare il tifo per la Paffoni. Tutti i tifosi storici del Club e, perché no, vista la posizione centrale nella provincia di Gravellona, anche qualche appassionato di sport. Io mi sono avvicinato quattro anni fa e non riesco più a farne a meno».

Lunedì sera, ore 19:00, presso l'Hotel Rosa di BAVENO si terrà una conferenza stampa di presentazione del Memorial Bertolazzi e della stessa campagna abbonamenti.

Ricordiamo che la Paffoni scenderà in campo sabato 31 agosto in occasione del Memorial Matteo Bertolazzi contro Vigevano, squadra di Serie A2. Mentre venerdì 30, in occasione di San Vito, sul palco di Omegna ci saranno i ragazzi della Serie B e lo staff per la presentazione ufficiale.