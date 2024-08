Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior e giovanili

Serie A Banca d'Alba - Playout - Quinta e ultima giornata di andata

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Acqua San Bernardo San Biagio 9-2

Bormidese-Alta Langa rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 26 agosto, alle 21, a Bormida

Riposa: Virtus Langhe

Prima di ritorno

Virtus Langhe-Acqua San Bernardo San Biagio 1-9

Alta Langa-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 6-9

Riposa: Bormidese

Classifica: Acqua San Bernardo San Biagio 17; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 16; Bormidese e Virtus Langhe 6; Alta Langa 3.

Serie B - Playoff - Seconda giornata

Pieve di Teco-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Castiati Neivese 1-9

Classifica: Castiati Neivese 21; Pieve di Teco e Bcc Pianfei Pro Paschese 19; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 16.

Serie B - Playout - Seconda giornata

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Speb rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 26 agosto, alle 21, a Ricca

Amici del Castello-FBC Sabbiatura Augusto Manzo 3-9

Terza giornata

Speb-FBC Sabbiatura Augusto Manzo 5-9

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Amici del Castello 9-6

Classifica: Fbc Sabbiatura Augusto Manzo e Speb 15; Abrigo Banca d’Alba Ricca 13; Amici del Castello 9.

Serie B - Girone Salvezza - Seconda giornata

Gottasecca-Benese 9-3

Riposa: Officine Pesce Bubbio

Terza gironata

Benese-Officine Pesce Bubbio 6-9

Riposa: Gottasecca

Classifica: Officine Pesce Bubbio e Benese 9; Gottasecca 8.

Serie C1 - Undicesima e ultima giornata di ritorno

Caraglio-Prodeo 7-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Castiati Castagnole Lanze 5-9

San Leonardo-Valle Bormida 2-9

Peq Agri Don Dagnino-AD Albagrafica Ricca 1-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Scotta Centro Incontri 0-9 forfait medico

Alusic Merlese-Canalese 3-9

Classifica finale: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 19; Scotta Centro Incontri 18; Valle Bormida 15; AD Albagrafica Ricca e Canalese 13; Castiati Castagnole Lanze 12; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 11; Prodeo 10; Peq Agri Don Dagnino 9; Alusic Merlese e San Leonardo 5; Caraglio 2.

AD Albagrafica Ricca quarta e Canalese quinta per differenza giochi negli scontri diretti; San Leonardo decima e Alusic Merlese undicesima per differenza giochi negli scontri diretti. Caraglio retrocessa in Serie C2.

Serie C1 - Andata quarti di finale

Venerdì 30 agosto ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Prodeo

Mercoledì 28 agosto ore 21

a Ricca: Ad Albagrafica Ricca-Canalese

Venerdì 30 agosto ore 21

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiati Castagnole Lanze

Giovedì 29 agosto ore 21

a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Serie C1 - Ritorno quarti di finale

Sabato 7 settembre ore 16

a Chiusavecchia: Prodeo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Giovedì 5 settembre ore 21

a Canale: Canalese-Ad Albagrafica Ricca

Venerdì 6 settembre ore 21

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Valle Bormida

Venerdì 6 settembre ore 21

a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Scotta Centro Incontri

Serie C2 Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Peveragno-Pro Paschese 9-1

Neivese-Pompeianese 9-4

Pieve di Teco-Benese 8-9

Subalcuneo-Augusto Manzo 9-5

Bormidese B-San Biagio 9-2

Bormidese A-Monticellese 9-3

Speb-Virtus Langhe 9-8

Alta Langa, Peveragno, Neivese, Benese, Subalcuneo, Bormidese B, Bormidese A e Speb qualificate ai quarti di finale

Femminile - Andata finale

San Leonardo-Amici del Castello 2-9

Femminile - Ritorno finale

Giovedì 29 agosto ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo



Under 21 Girone bianco

Under 21 Girone Rosso

Under 21 Girone Verde

Allievi Girone A - Quinta e ultima giornata di ritorno

Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 8-4

Pro Paschese-Augusto Manzo 8-0

San Biagio-Bormidese 8-0

Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze e Cortemilia 9; San Biagio e Pro Paschese 5.

Araldica Castagnole Lanze prima e Cortemilia seconda per differenza giochi negli scontri diretti; San Biagio terzo e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti. Augusto Manzo e Bormidese, rispettivamente, esclusa e ritirata dal campionato.

Allievi Girone B - Quinta e ultima giornata di ritorno

Monastero Dronero-Albese 8-6

Virtus Langhe-Taggese 0-8 forfait

San Leonardo-Subalcuneo 0-8

Classifica finale: Subalcuneo 10; Taggese 6; Albese e San Leonardo 4; Monastero Dronero 3; Virtus Langhe 2.

Albese terza e San Leonardo quarta per differenza giochi negli scontri diretti. Monastero Dronero un punto penalizzazione

Allievi - Andata quarti di finale

Venerdì 30 agosto ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo

Domenica 1° settembre ore 17.30

a Taggia: Taggese-San Biagio

Giovedì 29 agosto ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-Albese

Mercoledì 28 agosto ore 18.30

a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese

Allievi - Ritorno quarti di finale

Sabato 7 settembre ore 17

a Imperia: San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze

Sabato 7 settembre ore 18

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Taggese

Venerdì 6 settembre ore 20

ad Alba: Albese-Cortemilia

Giovedì 5 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo



Esordienti Girone B - Andata ottavi di finale

Bormidese B-Subalcuneo A 7-5

Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo 1-7

Ricca-Pro Paschese B 7-0

Amici del Castello-Augusto Manzo 7-0

Bormidese A-Subalcuneo B 7-0

Pro Paschese A-Cortemilia 7-0

Esordienti Girone B - Ritorno ottavi di finale

Subalcuneo A-Bormidese B 7-3

Lunedì 26 agosto ore 18

a Imperia: San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze

Lunedì 26 agosto ore 19

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ricca

Lunedì 26 agosto ore 19

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Amici del Castello

Subalcuneo B-Bormidese A 2-7

Cortemilia-Pro Paschese A 0-7

Esordienti Girone B - Spareggio

Lunedì 26 agosto ore 18.30

a Bormida: Bormidese B-Subalcuneo A

Merlese, Bubbio, Bormidese A e Pro Paschese A già qualificate ai quarti di finale

Pulcini - Andata ottavi di finale

Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo 0-7

Cortemilia-Merlese A 4-7

Neivese-Pro Paschese A 1-7

Alta Langa-Amici del Castello 7-3

Speb-Bubbio 7-0

Albese A-Don Dagnino 7-0 forfait medico

Merlese B-Albese B 7-1

Ricca-Pro Paschese B 7-0

Pulcini - Ritorno ottavi di finale

San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze 7-0

Merlese A-Cortemilia 7-2

Pro Paschese A-Neivese 7-0

Amici del Castello-Alta Langa 2-7

Bubbio-Speb 0-7

Don Dagnino-Albese A 6-7

Albese B-Merlese B 2-7

Pro Paschese B-Ricca 0-7

San Leonardo, Merlese A, Pro Paschese A, Alta Langa, Speb, Albese A, Merlese B e Ricca accedono ai quarti di finale

Promozionali - Andata semifinali

Martedì 27 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo-Gottasecca

Ricca-Pro Paschese A 7-2

Promozionali?- Ritorno semifinali

Sabato 31 agosto ore 20

a Gottasecca: Gottasecca-San Leonardo

Lunedì 26 agosto ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschee A-Ricca