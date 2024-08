BEA Chieri: Il Pala Einaudi di Moncalieri ospiterà le gare casalinghe della Prima Squadra

Una scelta obbligata, visto che al Pala Gialdo di Chieri, per ragioni non imputabili alla società, continua a mancare il parquet. Dopo anni di gare disputate in deroga, la Federazione, come anticipato da tempo, non permetterà più l’utilizzo dell’impianto chierese per questa prestigiosa categoria. Per questo, la Prima Squadra della città dovrà temporaneamente spostarsi fuori città.

Sorte analoga anche per i ragazzi del Settore Giovanile chierese al via del prossimo campionato Under 17 Eccellenza (massimo livello nazionale): facevano base al Pala Einaudi nella scorsa stagione e, per quella che sta per iniziare, giocheranno le gare casalinghe al PalaBlatta di Chivasso.