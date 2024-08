Oleggio Basketball, iniziata la stagione: le date di pre campionato

Iniziata la stagione 2024/2025. Tanta atletica e palla per l’ Oleggio Magic Basket che ha fatto suonare la campanella per i suoi Squali mercoledì 21 agosto . La formazione, che sarà al completo dal 27 agosto (eccezion fatta per Omar Karem impegnato con la nazionale del Marocco alla Coppa d’Africa), lavorerà fino a fine agosto a Milano al Forum e da settembre sia al Forum sia a Boffalorello (Boffalora), per il secondo anno campo di gioco dei biancorossi per il campionato.

Da qui alle gare ufficiali sono quattro gli allenamenti congiunti organizzati per testare il lavoro fatto in palestra: il primo sarà sabato 31 agosto alle 18 a casa del Basket Torino (A2); mercoledì 11 settembre alle 20 a Casale Monferrato (B Interregionale); mercoledì 18 settembre alle 18.30 in Svizzera contro Lugano (serie A svizzera); sabato 21 settembre a Borgomanero (B Interregionale) con orario in fase di definizione.

Coach Michele Catalani: «Cosa aspettarsi dalla stagione? Riuscire a essere competitivi. Lavorare con un gruppo così giovane ma guidato da alcuni giocatori esperti è quello che stavamo cercando, che volevamo dare come contributo alla crescita dei nostri ragazzi. Credo che ci sia tanta qualità all’interno del gruppo, quindi l’idea è cercare di essere sempre competitivi e vincere il più possibile, entrare in campo con l’idea di misurarci con un livello cui magari alcuni ragazzi non sono abituati, ma essere subito efficaci».

Il presidente Mauro Giani: «Sarà una stagione a sorpresa, nuova anche per noi, grazie a questa prestigiosa e preziosa collaborazione con Olimpia Milano, sarà da scoprire. Spero di vivere grandi emozioni, - spiega - che lasceranno alla fine, come accaduto in tutte le altre, qualcosa che conservi nei tuoi ricordi. La nostra stagione numero 11 in serie B, chi lo avrebbe dato per certo nel 2014. Abbiamo fatto e facciamo tanti sacrifici, ma l’importante è esserci e avere visibilità di una prima squadra che possa dare linfa ai nostri settori giovanile e minibasket, ciò a cui teniamo davvero tanto».