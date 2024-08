Avvio allenamenti e pre-season per la nuova stagione di Basket Torino Femminile

La stagione 2024/25 è ormai alle porte: le atlete sono tornate oggi sul parquet dopo la pausa estiva, pronte ad affrontare i prossimi impegni di pre-season e il campionato. Ripresa degli allenamenti: un nuovo inizio La giornata del 22 agosto 2024 ha segnato ufficialmente la ripartenza degli allenamenti per il Basket Torino Femminile , che come di consueto si svolgeranno presso allo Sport Club di Venaria. Questo storico palazzetto ospiterà non solo le sessioni di preparazione fisica e tattica, ma anche le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie A2 .

Il ritorno in campo ha visto la partecipazione di tutte le atlete, inclusi i volti nuovi che si aggiungono al roster per la stagione 2024/25: Giacomelli, Paleari, Popovic, Varaldi, Bifano, Fratamico e Zobolas.

Queste nuove giocatrici, scelte con cura dallo staff, porteranno esperienza e talento, andando a rinforzare una squadra già affiatata e competitiva. Si aggregheranno alternativamente agli allenamenti, con un impegno compatibile anche con la loro attività giovanile, le altre giovani atlete provenienti da Lapolismile: Brena, Censoplano, Lo Buono, Pieroni.

Il ritiro: intensità e coesione di squadra

A consolidare ulteriormente il gruppo, il Basket Torino Femminile effettuerà un ritiro pre- campionato dal 29 agosto all'1 settembre 2024. La località del ritiro verrà resa nota nei prossimi giorni, ma l’obiettivo di questa intensa preparazione è chiaro: creare solidità e unità di squadra integrando le nuove giocatrici nel sistema di gioco.

Durante il ritiro guidato, Coach Mario Corrado e lo staff tecnico composto dagli assistenti Paolo Caron, Fabio Lombardo, Francesco d’Aloia, e il preparatore atletico Mirko Giannone, lavoreranno in preparazione dei primi impegni di pre-season. Le atlete saranno impegnate in sessioni di allenamento che spaziano dal lavoro all'aperto alle intense sedute sul parquet.

Questo ritiro rappresenta anche un’occasione speciale per i tifosi e la stampa, poichè durante il soggiorno verranno presentati ufficialmente i numeri di maglia della squadra, accompagnati da una conferenza stampa in cui verranno condivise le aspettative per la stagione 2024/25.

Pre-season: un cammino impegnativo verso il campionato

Il percorso di preparazione della squadra culminerà con l'inizio della pre-season, una fase cruciale per testare i meccanismi di gioco e valutare la condizione fisica e mentale del gruppo. Il primo appuntamento è fissato per il 7 settembre 2024 allo Sport Club di Venaria, dove si disputerà il match contro il Technoengineering Moncalieri, una sfida che ha già il sapore di derby e che sarà l’antipasto di ciò che vedremo nella seconda giornata del campionato.

Il calendario della pre-season proseguirà poi Il 14 settembre, quando il Basket Torino Femminile affronterà il Sanga Milano a Milano. Seguirà poi un torneo, la Puricelli Cup, che si terrà a Costa Masnaga il 21 e 22 settembre.

L’ultima gara di pre-season sarà un altro derby cittadino: il 28 settembre 2024, ancora una volta allo Sport Club di Venaria, dove il Basket Torino Femminile sfiderà la Pallacanestro Torino di Serie B. Questo ultimo match sarà un'ulteriore opportunità per la squadra di verificare e mettere a punto i meccanismi di gioco in vista dell'inizio del campionato di Serie A2 femminile del 5 ottobre.

Gli obiettivi della stagione

L’inizio della nuova stagione di serie A2 rappresenta per il Basket Torino Femminile una sfida importante. Dopo aver centrato l’obiettivo della salvezza lo scorso anno, l’ambizione di quest’anno è quello di consolidarsi come realtà in un campionato Nazionale estremamente difficile e competitivo.

Il supporto dei tifosi

Un aspetto fondamentale della nuova stagione sarà anche il calore e il sostegno dei tifosi. Gli appassionati del basket femminile torinese sono sempre stati un elemento di forza per la squadra, e quest'anno più che mai il loro supporto sarà essenziale. Le partite casalinghe allo Sport Club di Venaria saranno un momento chiave per creare un legame ancora più forte tra la squadra e la Città.

Con il ritorno agli allenamenti, l’imminente ritiro e l’avvio della pre-season, il Basket Torino Femminile è pronto a scendere in campo per la stagione 2024/25. Il percorso che porterà la squadra all'inizio del campionato di Serie A2 femminile è tracciato.