Jacopo Suppo: «Il Tour de L’Avenir è un successo del nostro territorio»

In Val Pellice erano in tantissimi al via e l'emozione provata nel vedere i migliori talenti Under 23 del mondo affrontare i tornanti e lo sterrato del Colle delle Finestre resterà nel cuore di chi ha potuto salire sulla mitica strada in quota, già nobilitata dalle imprese al Giro d’Italia di campioni del calibro di Chris Froome.

«Sostenendo l’organizzazione delle tappe Les Karellis-Condove e Bobbio Pellice-Colle delle Finestre, la Città metropolitana di Torino ha confermato il proprio impegno per le nostre montagne e per la loro valorizzazione turistica e ambientale» ha dichiarato soddisfatto il Vicesindaco Jacopo Suppo al termine della premiazione finale del Tour de l’Avenir, che si è svolta nell’area del campeggio Magic Forest di Fraisse di Usseaux.

«Ospitare il Tour de l’Avenir per noi ha significato investire nel futuro del nostro territorio. - ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano – Oggi auspichiamo l’approdo del Tour de France nei prossimi anni su una salita che è comunque già nota agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Ma, innanzitutto, dobbiamo doverosamente ringraziare quegli amministratori locali, quelle Pro Loco e quei gruppi e associazioni di volontariato dei Comuni toccati dalla corsa che hanno creduto nell’avvenimento e hanno aiutato il territorio intero a far bella figura sul palcoscenico sportivo internazionale. In qualità di Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici, alla viabilità e allo sviluppo montano, sento inoltre il dovere di ringraziare i tecnici e i cantonieri della Città metropolitana per l’impegno che ogni anno mettono in campo sulla Strada Provinciale 172, per renderla fruibile a tutti e adatta ai grandi eventi ciclistici».

Per quanto riguarda la cronaca delle tappe conclusive del Tour de l’Avenir, la giornata di sabato 24 agosto è stata segnata dalle vittorie dello spagnolo Pablo Torres e della francese Marion Bunel. Sulla salita della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre lo spagnolo della UAE Emirates Gen Z ha trionfato per distacco al termine di una bellissima azione, che ha mandato in crisi la maglia gialla del britannico Joseph Blackmore, alla fine primo nella classifica generale per soli 12”.

Molto combattivo e in fuga per decine di km il cuneese Pietro Mattio, che ha ceduto solo nel finale all'azione imperiosa di Torres. Nella classifica finale il migliore degli italiani, è il vincitore della tappa di Condove, il bolognese Florian Samuel Kajamini, quinto. In campo femminile Marion Bunel già leader della corsa, ha imposto la sua legge, staccando tutte e precedendo per 1’,55” la canadese Isabella Holmgren e per 3’,30” la spagnola Paula Blasi Cairol. Ottava posizione parziale per Eleonora Ciabocco, a 4’,33" dalla vincitrice: la marchigiana ha chiuso al sesto posto nella classifica generale. Le classifiche a squadre hanno visto prevalere la Francia in campo femminile e l’Italia nella competizione maschile.

Tutti i dettagli e le classifiche del Tour de l’Avenir sono consultabili nel sito Internet