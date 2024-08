Bertram Derthona: oggi la prima amichevole stagionale

A otto giorni dal raduno e ad una settimana esatta dagli inizi degli allenamenti, per la nuova Bertram Derthona è arrivato il momento del primissimo test di verifica. Oggi alle ore 17 la formazione bianconera sarà impegnata nell’amichevole inaugurale della preseason 2024/25, avversari gli svizzeri del BBC Monthey-Chablais, quinto in regular season nel massimo campionato elvetico della scorsa annata per poi essere eliminato al primo turno dei playoff. L’appuntamento, aperto al pubblico, è al Pin Court di Sauze d’Oulx (TO), dove la sfida fungerà anche da chiusura del ritiro in altura nella località della Val di Susa che da mercoledì scorso sta ospitando la comitiva bianconera. Per lo staff tecnico guidato da Walter De Raffaele sarà il modo di valutare l’efficacia delle prime regole impartite al gruppo, che in alta quota ha diviso le proprie giornate tra i pesi, il lavoro tecnico sul parquet e la preparazione atletica.