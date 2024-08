“Amami ancora” al via la campagna abbonamenti del Cuneo Volley

«“Amami ancora”.

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra crollare, le certezze vacillano e le critiche si trasformano in ombre lunghe che oscurano anche le passioni più radicate. La scorsa stagione del Cuneo Volley mi ha messo a dura prova. Un secondo posto in regular season, carico di speranza e aspettative, si è infranto bruscamente con un'eliminazione ai quarti di playoff. Quello che è seguito è stato un periodo di riflessione, ma anche di profonda sfida interiore.



Le critiche non si sono fatte attendere. Provenienti da ogni direzione, sono arrivate come onde impetuose, cercando di abbattere le fondamenta del nostro progetto. Tuttavia, forse, la battaglia più dura non è stata quella combattuta all'esterno, ma quella dentro di me. Ho affrontato giorni in cui mi sono sentito solo, schiacciato dal peso delle aspettative non realizzate e dalla voce incessante di chi vedeva solo i nostri fallimenti.



In questi momenti bui è facile perdersi, la motivazione sembra svanire, la passione che una volta bruciava dentro di te inizia a sembrare un lontano ricordo, ma è proprio quando tutto sembra perduto che emerge la vera essenza di ciò che ci muove. Il volley non è solo uno sport, è una parte di me, una parte della mia identità e della mia vita. E così, in mezzo alla tempesta, ho capito che non potevo permettere che il buio soffocasse quella luce.



Un giorno, mentre cercavo una via d'uscita da questi pensieri, ho iniziato a camminare, cuffie alle orecchie con Spotify Radio accesa, cercando forse inconsciamente un segno, un momento di pace. E poi, come se fosse stato scritto nel destino, sono partite le note di "Amandoti" interpretata da Gianna Nannini. “Amarti m'affatica; Mi svuota dentro”.



Quelle parole non erano solo il testo di una canzone, erano un richiamo. Un richiamo a tutto ciò che mi lega a Cuneo, alla squadra, a questa città che ho imparato ad amare come una parte inscindibile di me stesso. "Amami ancora" è diventato più di un semplice slogan, è diventato il simbolo di una promessa, un invito a riscoprire l'amore che ci lega, anche quando le cose sembrano difficili.



È in quell’istante che ho proposto alla nostra comunicazione il claim per la campagna abbonamenti della stagione 24/25. "Amami ancora" non è solo una frase, è un invito a continuare a credere, a non smettere di lottare per ciò che amiamo, anche quando la strada si fa tortuosa. È la dichiarazione di un legame che va oltre i risultati sul campo, un legame che è radicato nel cuore stesso di questa comunità. Questo claim è nato in un momento di vulnerabilità, ma è proprio dalla vulnerabilità che nascono le forze più autentiche.



"Amami ancora" è il nostro modo di dire che, nonostante le critiche, nonostante le delusioni, l’amore per Cuneo e per il volley è più forte di qualsiasi ostacolo. È un messaggio per tutti i nostri tifosi e per gli sponsor: siamo ancora qui, pronti a lottare, e vogliamo che voi siate con noi, in ogni passo di questo viaggio. E allora…

“Amami ancora

Fallo dolcemente

Un anno un mese un'ora

Perdutamente”» - questa la lettera di Gabriele Costamagna, Presidente del Cuneo Volley, che presenta la Campagna abbonamenti 2024/2025.