Coppa Italia 2024 di Pallapugno: i risultati di domenica 25 agosto

Serie C1 La Coppa Italia di Serie C1 prende la strada di San Pietro del Gallo: la Scotta Centro Incontri di Filippo Rey si aggiudica 9-11 la finale con l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Daniele Grasso, ribaltando il risultato di fine primo tempo che vedeva la quadretta ligure in vantaggio 7-3 .

Serie C1 - Finale

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Scotta Centro Incontri 9-11

OLIO ROI ACQUA SAN BERNARDO IMPERIESE: Daniele Grasso, Ivan Orizio, Mattia Dalocchio, Leonardo Pellegrino. Dt: Piero Pellegrini.

SCOTTA CENTRO INCONTRI: Filippo Rey, Francesco Isaia, Andrea Fantini, Davide Castellotto (Luca Unnia). Dt: Enrico Unnia, Franco Calandri.

ARBITRI: Marco Vergani e Omar Giordano.

Serie C2

Festa grande per il Peveragno che vince la Coppa Italia di Serie C2, superando 6-11 l’Alta Langa nella finale di Monastero Bormida, dopo un primo tempo equilibrato e chiuso dai peveragnesi in vantaggio 4-6.

Serie C2 - Finale

Alta Langa-Peveragno 6-11

ALTA LANGA: Simone Adriano, Andrea Diana, Maurizio Bogliacino, Andrea Laratore.Dt: Aldo Bogliacino.

PEVERAGNO: Matteo Viada, Peter Mondone, Alex Bessone, Samuele Rittano. Dt: Flavio Viada.

ARBITRI: Omar Giordano e Marco Vergani.



Femminile

La Coppa Italia Femminile farà bella mostra nella bacheca della San Leonardo: le imperiesi superano, nella finale di Monastero Bormida, l’Amici del Castello per 9-3, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 7-1. Per la San Leonardo è il secondo titolo, dopo la vittoria della Coppa Italia Pulcini.

Femminile - Finale

San Leonardo-Amici del Castello 9-3

SAN LEONARDO: Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Cristina Arquà. Dt: Claudio Motosso.

AMICI DEL CASTELLO: Lara Ghigliazza, Lorenza Mignone, Alessia Mela, Enrica Taramasco (Nicole Bottino). Dt: Fabio Novaro Mascarello.

ARBITRI: Gabriella Meistro e Roberto Ravinale.

Under 21

È del Gottasecca la Coppa Italia Under 21: la quadretta di Alex Manfredi s'impone 9-2 sulla Virtus Langhe B di Michele Bona nella finale di Monastero Bormida.

Under 21 - Finale

Gottasecca-Virtus Langhe 9-2

GOTTASECCA: Alex Manfredi, Marco Ballocco, Stefano Ballocco, Alessandro Santi (Pietro Rizzo, Enrico Rizzolo). Dt: Adriano Manfredi.

VIRTUS LANGHE: Michele Bona, Filippo Cassighi, Luigi Olivero, Damiano Durando (Andrea Baudino). Dt: Cristian Cassighi.

ARBITRI: Gabriella Meistro e Roberto Ravinale.