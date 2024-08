VTT di Lagnasco: Festa di Fine Estate e BNL Provinciale di 4.a Categoria

Come sempre in primo piano ci saranno i giovani, fulcro della locale scuola tennis. Il 6 settembre sarà, per loro e rispettive famiglie, un momento tutto da vivere e ricordare.

Si tratta della Festa di Fine Estate, giornata a tutto tondo all’insegna del tennis, dello sport ma anche della socialità e dell’aggregazione, note che da queste parti non sono mai a margine.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il Tennis Stadium e l’inizio delle attività è fissato per le 9,30. L’intera giornata sarà colorata dal tennis e dai giochi, con l’intermezzo del pranzo al sacco. I genitori entreranno in scena dalle 17.

Prima il ritrovo, poi la presentazione della stagione invernale 2024/2025. In chiusura l’aperitivo.