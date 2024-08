Il moto club Alfieri saluta l'estate e torna in pista con i 'mini' a rappresentare il Piemonte

La pausa estiva è terminata anche per i piloti del moto club Alfieri di Asti che, a partire da questo fine settimana, torneranno nuovamente in pista. Domenica 1 settembre, infatti, è in programma il Trofeo delle Regioni di mini enduro, che si svolgerà a Clusone (Bergamo), patria dell'enduro.

Il Piemonte sarà rappresentato da due squadre, che vedranno, tra i convocati, anche i mini Alfieri Edoardo Marchisio, Marco Orsi e Bartek Scarfiello.

I ragazzi sono stati chiamati a portare i colori piemontesi in seguito all'ottima stagione messa a segno, ben figurando sia in ambito interregionale, con la partecipazione alla kermesse del Trofeo Mario Ferrero, che in ambito nazionale. In particolare Edoardo Marchisio è riuscito a ottenere un ottimo piazzamento nella top ten dei Cadetti.

In grande crescita, in una classe difficilissima, Marco Orsi, che sarà pronto a raccogliere a breve i frutti dei sacrifici, così come il collega Bartek Scarfiello, nonostante un cambio classe.

«Grazie ragazzi e un sincero in bocca al lupo per una buona gara con un'altra maglia, quella rappresentativa del Piemonte, ma non meno importante – commenta con soddisfazione il presidente del moto club Alfieri, Roberto Galati - Indubbiamente il ringraziamento è allargato alle famiglie, il motore vero per questi ragazzi, ma i risultati derivano dal grande lavoro svolto dal nostro tecnico istruttore Gigi Bergamasco, che ha seguito molti allenamenti. Quest'anno anche da Andrea Gallo, che ha accompagnato, da grande coach, l'avventura dei "bocia" alle gare di italiano».