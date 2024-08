Overall TRe Colli: intensa attività per il Team e il pensiero sempre a Gianello

Sono appena messi in archivio tre giorni di gare (Freccia dei Vini, Colli Rovescalesi, Fiera di Sommacampagna), non senza soddisfazioni portate dall'11 posto alla "Freccia" e il 10 alla "Fiera" del gen z Fabio Crespi, primo anno in categoria ma con le stimmate del corridore e gia' i programmi sono rivolti ad un fine settimana intenso a 360 gradi che portera' Overall TRe Colli, sabato alla Coppa Commercio di Carnago (vinta nel 2019 con Francesco Baldi, attuale ds.) e domenica a Santa Croce sull'Arno per il Trofeo Cuoio e Pelli, lunedi a Figline Valdarno per il Giro del Valdarno e martedi alla Kermesse di Livraga.