Monferrato Basket: al PalaEnergica Paolo Ferraris, la prima uscita stagionale contro la Spinelli Massagno

La sfida sarà aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.

La squadra del Canton Ticino allenata da coach Totò Cabibbo milita nella Swiss Basketball League, la massima divisione svizzera, ha in programma una serie di amichevoli nel nord Italia per il suo precampionato.

Oltre alla partita con i monferrini, gli elvetici hanno affrontato OrziBasket, Trapani in programma oggi a Bormio, ed incontreranno Urania Milano, Torino e Vigevano nelle prossime settimane.