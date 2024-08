Il Cuneo Volley scalda i motori con la preseason

E’ tempo di accendere i motori e dare il via ai Test match della preseason 2024/2025.

Lo sa bene il Cuneo Volley che nei prossimi cinque fine settimana, quelli che separano i biancoblù dall’inizio del campionato di Serie A2, avrà una serie di allenamenti congiunti e tornei di preparazione alla regular season.



Ecco il calendario degli appuntamenti con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo:

• sabato 31 agosto – a Cantù ospiti dei Campi Reali Cantù con inizio riscaldamento alle ore 17.00

• venerdì 6 settembre – IN CASA contro il Monge Gerbaudo Savigliano con inizio riscaldamento alle ore 19.45 e possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al Palazzetto

• sabato 14/domenica 15 settembre – quadrangolare in Sardegna con Sarroch, Cagliari e Sorrento

• sabato 21/domenica 22 settembre – “Coppa Fred Fellay” a Ginevra (Svizzera) con avversari Chaumont, Budejovice e Chênois

• sabato 28 settembre – IN CASA contro Cantù (allenamento pomeridiano/serale con orario da definire) e possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al Palazzetto



La squadra vi aspetta per lottare insieme!